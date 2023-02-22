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Коммерсантъ FM
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Владимира Кара-Мурзу отправили в карцер в СИЗО за отдых на «шконке» после подъема

Политика Владимира Кара-Мурзу (признан Минюстом иностранным агентом), арестованного по делу о фейках про российскую армию, отправили в карцер СИЗО «Водник» на четыре дня. Как РБК сообщил его адвокат Вадим Прохоров, политика поместили в карцер, потому что он лежал на «шконке» после подъема.

«Формальная причина следующая: что якобы в течение нескольких дней — 18, 19 и 21 февраля он в течение дня после подъема прилег на шконку, на спальное место»,— сообщил Вадим Прохоров. Он подчеркнул, что раньше подзащитному не делали из-за этого замечаний. Кроме того, неизвестно, чтобы кто-нибудь в СИЗО за такое привлекался к заключению в карцер, тем более на четыре дня, сказал адвокат.

Владимир Кара-Мурза находится в СИЗО с апреля 2022 года по делу о фейках об армии. Поводом для ареста стало выступление в палате представителей Аризоны, в котором он говорил про «путинский режим», который «сбрасывает бомбы на жилые районы, на больницы и школы» на Украине. Во время ареста в СИЗО политику предъявили обвинение по еще двум уголовным статьям: ст. 275 УК РФ (государственная измена), ч. 1 ст. 284.1 УК РФ (осуществление деятельности иностранной организации, признанной нежелательной).

Владимир Кара-Мурза считает, что его преследуют из-за политической деятельности. В декабре он сообщил, что ему запрещают говорить по телефону с детьми, с которыми он не говорил с апреля 2022 года.

Анастасия Ларина

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