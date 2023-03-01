Адвокат Владимира Кара-Мурзы сообщил о существенном ухудшении его здоровья в СИЗО

Оппозиционный политик Владимир Кара-Мурза (признан Минюстом иностранным агентом) за время пребывания в карцере СИЗО «Водник» начал терять чувствительность ступней, сообщил его адвокат Вадим Прохоров. Он связал ухудшение состояния своего подзащитного с плохими условиями в карцере и последствиями двух отравлений в 2015 и 2017 годах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Кара-Мурза

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Владимир Кара-Мурза

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«После нескольких дней пребывания в карцере у Владимира возобновилось онемение ступней, которое на настоящий момент не прошло. Владимир Кара-Мурза написал соответствующее заявление на имя начальника СИЗО-5 Дмитрия Комнова с просьбой провести обследование у невролога»,— написал господин Прохоров в своем Facebook (принадлежит признанной экстремистской и запрещенной Meta).

22 февраля Вадим Прохоров сообщил, что Владимир Кара-Мурза был отправлен в карцер «Водника» на четыре дня за то, что лежал на «шконке» после подъема.

Оппозиционер находится в СИЗО с апреля 2022 года по делу о фейках об армии. Впоследствии ему также было предъявлено обвинение по статьям о госизмене и осуществлении деятельности нежелательной организации.

Владимир Кара-Мурза настаивает на политическом характере его преследования. В декабре 2022 года он сообщил, что руководство СИЗО запрещает ему общаться по телефону с детьми, с которыми он не разговаривал с апреля 2022 года.

Андрей Сапожников