Разработчики борются за инженеров

Отечественные разработчики инженерного программного обеспечения, которое используется при проектировании зданий, разработке электроники и т. д., просят правительство не допустить принудительного лицензирования зарубежных аналогов своих решений. Компании опасаются, что в этом случае их потенциальные клиенты не будут мотивированы переходить на российские продукты. Потенциальные потребители такого ПО, впрочем, все равно предпочитают пользоваться пиратскими версиями зарубежных решений. Эксперты признают, что сейчас по ряду сегментов иностранный софт нечем заменить.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с письмом ассоциации «Отечественный софт» (объединяет 263 российские IT-компании), направленным 31 января премьеру Михаилу Мишустину. В нем российские разработчики инженерного ПО (системы автоматизированного проектирования — САПР; системы моделирования при строительстве объектов — BIM, системы жизненного цикла объектов — PLM и т. д.) просят не допустить принудительного лицензирования аналогичного зарубежного софта. Если это произойдет, иностранные вендоры (например, Autodesk, SolidWorks, Altium) сохранят потребителей в России, что «уменьшает рынок для отечественных производителей», говорится в обращении. В Минцифры не ответили на запрос “Ъ”.

Дискуссия о перспективах принудительного лицензирования зарубежного ПО началась в 2022 году. В августе депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов внес на рассмотрение законопроект об объектах авторского и смежного права, под действие нормы должно было попасть и ПО. Инициатива фактически предполагала декриминализацию пиратства. Но идея столкнулась с критикой участников рынка и регуляторов. Сейчас законопроект, как объяснили “Ъ” в аппарате господина Кузнецова, находится на доработке. Глава Минцифры Максут Шадаев в конце февраля говорил, что министерство до конца марта представит предложения о «регулировании вынужденного использования ПО ушедших из России вендоров из недружественных стран». По данным “Ъ”, над этим проектом работает замглавы Минцифры Максим Паршин (см. “Ъ” от 12 декабря 2022 года).

Отечественные вендоры давно и успешно заместили ПО зарубежных производителей, к тому же функционал российского софта существенно шире, чем у зарубежных компаний, утверждает исполнительный директор АО «СиСофт Разработка» (входит в ГК «СиСофт») Михаил Бочаров: «Российские решения легко интегрируются в государственные информсистемы и в целом ориентированы на российские стандарты и законодательство». В числе российских разработчиков таких решений он называет компании «Нанософт», «Ренга», «Кредо-Диалог».

Сейчас доля российского инженерного ПО в РФ составляет 41–58%, по различным оценкам, но при этом во многих нишах отечественные решения почти не представлены, уточняет менеджер по развитию бизнеса Guardant Михаил Чухломин. На рынке отсутствует ряд полноценных комплексных продуктов, а имеющиеся «лишь фрагментарно закрывают потребности сложного наукоемкого машиностроения», подчеркивает директор по консалтингу «Рексофта» Виталий Баланда.

Управляющий партнер девелоперской компании Touch Сергей Шиферсон отмечает, что она из иностранного ПО использует Revit и AutoCAD: «Лицензии еще не истекли, но мы, как и все, занимаемся поисками альтернативных отечественных решений, и пока с этим большие сложности». По его словам, работая с Autodesk, компания находилась «в некоей экосистеме, которая позволяла бесшовно интегрировать продукты линейки». Подобной бесшовной передачи данных в российских продуктах не существует, уверяет топ-менеджер: «Есть яркие представители российских продуктов, но они больше подходят для монозадач».

По словам источника “Ъ” на рынке полупроводников, дизайн-центры «научились работать в текущих условиях» и не испытывают потребности в срочной разработке отечественных аналогов ПО. Он выражает сомнения в «качестве результатов использования подобного софта, а также его совместимости с техпроцессами фабрик». С дизайн-центров спросят за качество микросхем, подчеркивает собеседник “Ъ”, «а не за то, на каком ПО они разработаны».

Никита Королев