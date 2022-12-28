Софтсем без иностранцев не обойтись

Минцифры совместно с участниками IT-рынка готовит законопроект о принудительном лицензировании зарубежного ПО, разработчики которого прекратили работу в РФ. По данным “Ъ”, министерство предлагает механизм, по которому российские компании получат возможность переводить оплату за использование ПО на спецсчета до востребования правообладателя. Одновременно будет декриминализовано нелицензионное использование софта. В отрасли мнения относительно такой меры разделились: одни считают, что она замедлит импортозамещение, другие — что позволит сохранить работоспособность критических IT-систем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с письмом директора департамента развития IT-отрасли Минцифры Дмитрия Никитина, направленным в «Общественную потребительскую инициативу» 12 декабря. Чиновник пишет, что в условиях ухода из РФ иностранных разработчиков ПО вопрос его использования «приобретает особую актуальность и требует регулирования». В связи с этим, следует из документа, правительство «прорабатывает вопрос определения специальных условий использования иностранного ПО, в отношении которого невозможно исполнение добросовестными российскими пользователями действующих договорных обязательств».

Собеседник “Ъ”, знакомый с ходом обсуждения, говорит, что Минцифры совместно с участниками рынка обсуждает законопроект, который, с одной стороны, «декриминализует» нелегальное использование софта зарубежных компаний, прекративших поддержку и обновление ПО в РФ, а с другой — запустит механизм его принудительного лицензирования.

Российские клиенты будут перечислять оплату на спецсчет, правообладателям средства «будут переведены по первому требованию».

Перспективы принудительного лицензирования ПО обсуждаются представителями IT-ассоциаций и Минцифры, подтверждает собеседник “Ъ” в одной из них. По словам источника, близкого к Минцифры, замминистра Максим Паршин на совещании 28 декабря отметил, что инициатива «прорабатывается в закрытом от рынка режиме», речь идет «об отдельном законопроекте».

В Минцифры “Ъ” не прокомментировали эту информацию. Но министр Максут Шадаев на вебинаре с IT-отраслью 28 декабря заявил, что «нужны условия, при которых бизнес мог бы использовать зарубежный софт». «Бизнес не виноват, что разработчик ушел из страны и нельзя продлить лицензии. Мы должны создать отдельный механизм для добросовестных пользователей»,— пояснил министр.

В августе депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) Дмитрий Кузнецов уже вносил на рассмотрение законопроект о принудительном лицензировании объектов авторского и смежного права (включая софт, кино- и видеопродукцию, базы данных) правообладателей, ушедших с российского рынка после начала военных действий на Украине. Но мера не нашла поддержки ни у участников рынка, ни у регуляторов: Минцифры посчитало проект недоработанным (см. “Ъ” от 8 сентября и 7 октября).

По словам зампреда комитета РСПП по интеллектуальной собственности Анатолия Семенова, который входит в рабочую группу по законопроекту, сейчас готовится его новая редакция.

Гражданский кодекс (ГК) уже содержит основания для принудительного лицензирования, но оно может быть использовано только в определенных случаях (в отношении лицензий на изобретения, промышленные образцы, полезные модели и селекционные достижения), а сама лицензия предоставляется по решению суда, отмечает адвокат Pen & Paper Виктор Рыков. Таким образом, полагает он, для запуска нового механизма потребуется внесение изменений в ГК.

Василий Шпак, замглавы Минпромторга, о последствиях ухода Microsoft с российского рынка, 4 июля (цитата по ТАСС): «В этом смысле, есть Microsoft на рынке или нет Microsoft на рынке, особо влияния не окажет».

«Декриминализация» нелегального использования софта значительно замедлит темпы импортозамещения ПО и нанесет урон всему российскому IT-рынку, считает гендиректор компании «МойОфис» Павел Калякин: «Кроме того, иностранные производители программных продуктов могут использовать любые возможные способы для удаленного контроля за действиями российских пользователей». Реализация инициативы будет, «по сути, просто ожиданием возвращения правообладателей в страну», считает глава Datana Владимир Захаров.

В то же время гендиректор iPavlov Лоран Акобян не видит противоречий механизма принудительного лицензирования с импортозамещением ПО: «Их сочетание позволяет в нестабильные времена обеспечивать беспрерывное использование ПО, необходимого критическим IT-системам». Глава совета директоров «Базальт СПО» Алексей Смирнов считает, что в текущей ситуации мера необходима, но ее следует доработать: «Логично установить двойную оплату софта, при котором 50% средств идет на спецсчет, а еще 50% — на поддержку российских разработчиков».

Никита Королев