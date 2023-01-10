Из-за чего тут копии ломать

На Ozon, Wildberries и «Авито» появилось в продаже специализированное корпоративное программное обеспечение (ПО). Речь идет как о пиратских версиях софта Autodesk и Adobe, так и о продаже доступа к лицензионным копиям, которые продают корпоративные пользователи. Маркетплейсы подчеркивают, что за легальность софта отвечают продавцы, но в случае претензий со стороны правообладателей объявления могут быть удалены. Эксперты полагают, что сейчас борьба с пиратами в РФ для западных поставщиков не слишком осмысленна, но вскоре они могут найти способ вернуться в страну через сублицензирование.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

“Ъ” обнаружил, что на маркетплейсах Ozon и Wildberries появились в продаже «бессрочные лицензии» на зарубежное корпоративное ПО. Например, бессрочная лицензия на Autodesk AutoCAD 2022 стоит 2,5 тыс. руб., набор программ Adobe Master Collection 2022 (включает 23 программы Adobe, среди которых Photoshop, After Effects, Premiere Pro и т. д.) обойдется в 5 тыс. руб. Судя по описанию товаров, продавцы высылают покупателям флеш-накопители с инструкцией по активации софта.

Объявления о продаже доступа к ПО от Autodesk “Ъ” обнаружил и на «Авито».

Один из продавцов пояснил, что компания, в которой он работает, зарегистрирована в Латвии и поэтому может приобрести корпоративную лицензию на софт Autodesk. Сам же продавец, по его словам, за 1 тыс. руб. дает покупателю доступ для скачивания копии ПО из-под его корпоративного аккаунта.

В Ozon “Ъ” сообщили, что на площадке запрещена реализация ПО без физических носителей, например кодов активаций, карт оплаты, подписок, но можно продавать софт на дисках или картах памяти — «в таких случаях продавец отвечает за легальность ПО». В Wildberries тоже подчеркнули, что ПО реализуют «независимые продавцы». Представители площадок отказались сообщить, сколько опубликовано подобных объявлений, но заверили, что готовы снять товар с продажи в случае жалоб от правообладателей. В «Авито» уточнили, что правообладатели не обращались с требованием удалить объявления.

Весной 2022 года, после начала военных действий на Украине, зарубежные поставщики ПО, включая Microsoft, Adobe и Autodesk, остановили продажи своих продуктов в России, но весь год интерес россиян к зарубежному софту оставался высоким: в ноябре Peer Trace выявила 184 тыс. фактов загрузки и раздачи пиратских копий Microsoft Office в день (см. “Ъ” от 9 ноября).

Официально лицензия на ПО от упомянутых производителей стоила 30–70 тыс. руб. в год, отмечает глава IT-отдела «Рексофта» Евгений Черток. Он считает, что предложения на Ozon и Wildberries — это «нелегальный контент, скачанный с торрентов». По всем признакам речь идет о пиратском ПО — «об этом говорят низкая цена, отсутствие договора с правообладателем, отклонение процедуры установки от той, что описана в оригинальной документации вендора», согласен исполнительный и технический директор АО «Сисофт Девелопмент» Игорь Орельяна Урсуа. Спрос на такой софт у корпоративных пользователей есть, поскольку они работали с ним много лет, отметил президент «Руссофта» Валентин Макаров.

Российских альтернатив Autodesk и Adobe просто нет, говорит господин Черток.

«Есть что-то приближенное, что сможет выйти на нужный уровень при отсутствии зарубежного ПО и серьезных инвестициях в разработку, а главное — в математику, графику»,— отмечает он. Но господин Макаров утверждает, что аналоги есть, а «их соответствие зарубежным программам — вопрос времени». Господин Орельяна Урсуа называет nanoCAD, Model Studio CS и CADLib.

У российских потребителей «за двадцать с лишним лет образовательных программ и планомерного давления на пиратов сложилось понимание, что за софт надо платить, но не всегда есть понимание — кому», уточняет директор Ассоциации поставщиков программных продуктов Дмитрий Соколов. По его словам, ушедшие из РФ компании формально могут через юристов бороться с распространением пиратских копий, но «если раньше такая работа была направлена на рост продаж и велась за счет него, то сейчас это будет абсолютно убыточно». Господин Соколов в то же время считает, что зарубежные вендоры будут искать способы продавать софт в РФ, пусть и не напрямую, например через компании из «дружественных» стран с широкими правами сублицензирования и без территориальных ограничений.

Никита Королев, Юрий Литвиненко