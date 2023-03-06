Варшава потребует по «Дружбе»

Польша рассматривает возможность подать в суд на Россию. Поводом стала остановка поставок нефти по трубопроводу «Дружба». Крупнейшая польская энергетическая компания Orlen намерена потребовать компенсацию от «Татнефти». Там в свою очередь объясняют остановку прокачки отсутствием оплаты от Варшавы. При этом прежде Польша пыталась добиться санкций против трубопровода, чтобы расторгнуть контракты с Россией без штрафных санкций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Ранее в «Транснефти» “Ъ” подтвердили информацию об остановке прокачки, ссылаясь на отсутствие соответствующих маршрутных поручений и данного направления в экспортном графике, утвержденном Минэнерго. Какие перспективы у сторон в очередном судебном разбирательстве? Эксперт финансового университета Игорь Юшков уверен, что дело зайдет в тупик:

«У Orlen оставался один контракт с "Татнефтью". Претензии, скорее всего, предъявят именно ей, а не "Транснефти", которая является просто транспортной компанией и обеспечивает прокачку. Придраться к "Транснефти" непросто. Согласно сложившейся практике, "Татнефть" должна была заплатить "Транснефти", чтобы та прокачала топливо в направлении Польши по нефтепроводу "Дружба". "Татнефть" этого не сделала. Причина — в ее графике прокачки, который утверждает Минэнерго, не было поставок в Польшу и разрешения на экспорт этих объемов. По сути, изначально ограничения вводит российская сторона.

Почему, тоже понятно. Варшава весь 2022 год говорила, что необходимы более жесткие санкции, запрещающие поставки нефти по "Дружбе". Они сами к этому призывали. Формально Польша не может подать иск ни к "Транснефти", ни к российскому государству, а только к "Татнефти", которая в свою очередь будет говорить, что российская сторона не санкционировала экспорт этих партий в Польшу. И все.

То же самое происходит, когда кто-то не поставляет в РФ, например, оборудование и ссылается на то, что его государство запретило это делать в виде санкций. Суды принимают это во внимание, что по сути является форс-мажором.

Думаю, что спор зайдет в тупик. "Татнефть" будет ссылаться на форс-мажор, а Orlen говорить, что она не выполнила контрактные обязательства».

Впрочем, партнер адвокатского бюро «Коблев и партнеры» Тимур Хутов допускает, что суд встанет на сторону Польши. Это произойдет, если политическая подоплека возобладает над юридической, говорит собеседник “Ъ FM”:

«Действительно началось все с того, что польская сторона недоплатила в прописанном в договоре порядке определенную сумму. Из-за этого российская сторона в качестве ответной меры приостановила прокачку. "Татнефть" — коммерческая организация — она не заинтересована в приостановке прокачки, потому что это их основной доход. Я, конечно, не видел сам контракт, но, исходя из информации в открытых источниках и вообще из практики делового оборота такого рода, думаю, что здесь правда однозначно на стороне "Транснефти".

Но многое будет зависеть от места разбирательства, а спор может быть переведен из бизнес-плоскости в политическую. И, соответственно, арбитраж будет несколько предвзят. При этом я не вижу каких-либо железных аргументов у польской стороны, которые позволили бы им, не используя политику, развернуть этот кейс в свою пользу».

Нефтепровод «Дружба» — крупнейший по протяженности в мире. Однако после начала военных действий на Украине поставки продолжаются только по южной ветке трубы — в Венгрию и затем транзитом в Словакию, Чехию, Хорватию и Сербию. Прокачка сырья в Польшу и Германию практически остановилась. По этой ветке идет в основном казахстанская нефть.

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Александр Рассохин