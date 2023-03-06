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Польская компания намерена требоваться компенсации от «Татнефти» за прекращение поставок нефти

Польская компания Orlen будет требоваться компенсации от «Татнефти» за прекращение поставок газа и нефти. Об этом в эфире радиостанции Zet заявил глава концерна Даниель Обайтек, передает ТАCC.

Стороны ранее подписали контракт на поставку нефти. Согласно договору, Orlen покупал у «Татнефти» 200 тыс. тонн нефти в месяц. Контракт действует до конца следующего года, но 27 февраля «Транснефть» прекратила транспортировку нефти в Польшу, поскольку маршрутные поручения на конец февраля не были оформлены и оплачены, и поставки были исключены из экспортного графика, которые утверждается министерством энергетики РФ.

«Мы будем этот вопрос рассматривать. Это все содержится в договорах, о которых я не могу говорить. Вопрос компенсаций от России изучается», — отметил господин Обайтек.

"Ъ-Казань"

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