За ночь над Россией сбили более 1,3 тыс. беспилотников
Силы ПВО прошедшей ночью уничтожили более 1,3 тыс. беспилотников ВСУ над российскими регионами. Под удар попали приграничные области, Центральная Россия и юг страны. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.
По данным ведомства, атаку БПЛА отразили в Тверской, Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Рязанской, Орловской, Воронежской, Владимирской, Смоленской, Нижегородской, Ростовской и Московской областях. Также дроны сбивали в Краснодарском крае, Республике Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.
Одна из самых массированных атак пришлась на Краснодарский край и Ростовскую область. При ударе в Северском районе Кубани ранены трое. Там же произошел пожар на предприятии. Еще три человека пострадали в Азове Ростовской области. На четырех производственных объектах в городе зафиксированы возгорания.