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Выпуск газеты №211/П«Ъ» Газета
Происшествия

За ночь над Россией сбили более 1,3 тыс. беспилотников

Силы ПВО прошедшей ночью уничтожили более 1,3 тыс. беспилотников ВСУ над российскими регионами. Под удар попали приграничные области, Центральная Россия и юг страны. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.
По данным ведомства, атаку БПЛА отразили в Тверской, Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Рязанской, Орловской, Воронежской, Владимирской, Смоленской, Нижегородской, Ростовской и Московской областях. Также дроны сбивали в Краснодарском крае, Республике Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.
Одна из самых массированных атак пришлась на Краснодарский край и Ростовскую область. При ударе в Северском районе Кубани ранены трое. Там же произошел пожар на предприятии. Еще три человека пострадали в Азове Ростовской области. На четырех производственных объектах в городе зафиксированы возгорания.
Атаки беспилотников
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