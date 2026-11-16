За ночь над Россией сбили более 1,3 тыс. беспилотников

По данным ведомства, атаку БПЛА отразили в Тверской, Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Рязанской, Орловской, Воронежской, Владимирской, Смоленской, Нижегородской, Ростовской и Московской областях. Также дроны сбивали в Краснодарском крае, Республике Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.