СПБ Биржа планирует 19 ноября начать торги неоактивом на акции Anthropic
СПБ Биржа намерена добавить на торги неоактив на акции компании Anthropic (разработчик ИИ-моделей Claude). Операции с бумагами станут возможны не раньше IPO компании на бирже NASDAQ 19 ноября, сообщила пресс-служба торговой площадки.
СПБ Биржа начала торги бессрочными фьючерсами на зарубежные акции и криптовалюты (неоактивами) в апреле. Размер неоактива — одна акция.
Размер неоактива будет соответствовать одной акции Anthropic класса А (владение ими дает право голоса на собрании акционеров.—"Ъ"). Валюта стоимости шага цены — доллар США, расчетов — рубль. Торговый код инструмента — ANTperp. После запуска торгов число неоактивов на иностранные ценные бумаги и индексы криптовалют на СПБ Бирже достигнет 79.
Во время IPO Anthropic инвесторам предварительно предложат 825 млн акций класса A по цене от $70 до $78 за штуку. При сохранении заявленного ценового диапазона совокупный объем предложения может составить от $57,8 млрд до $64,4 млрд.