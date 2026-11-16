Южная Корея в октябре импортировала из России максимум СПГ с 2021 года

В общей сложности в прошлом месяце Южная Корея импортировала 4,05 млн т СПГ. Это на 23% больше в годовом выражении и на 14,5% — в месячном. На импорт СПГ было потрачено $3,7 млрд, что стало максимумом с февраля. Лидерами по поставкам стали Австралия (1,15 млн т), Малайзия (724 тыс. т) и США (422 тыс. т). Еще 302 тыс. т СПГ было импортировано из Канады, 242 тыс. т — из Индонезии.