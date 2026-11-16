Южная Корея в октябре импортировала из России максимум СПГ с 2021 года
Южная Корея за октябрь закупила 328 тыс. т российского СПГ на $238 млн. Это стало максимальным объемом импорта СПГ из России с ноября 2021 года, сообщает ТАСС со ссылкой на данные южнокорейской таможни.
В общей сложности в прошлом месяце Южная Корея импортировала 4,05 млн т СПГ. Это на 23% больше в годовом выражении и на 14,5% — в месячном. На импорт СПГ было потрачено $3,7 млрд, что стало максимумом с февраля. Лидерами по поставкам стали Австралия (1,15 млн т), Малайзия (724 тыс. т) и США (422 тыс. т). Еще 302 тыс. т СПГ было импортировано из Канады, 242 тыс. т — из Индонезии.
В период с января по октябрь Южная Корея снизила импорт СПГ на 4%, до 36,9 млн т на $24,3 млрд. Поставки сжиженного газа из России за этот период сократились на 7,3% — до 1,75 млн т на $1,09 млрд.
Россия в сентябре резко нарастила экспорт СПГ, увеличив поставки на 35% год к году, до 3,36 млн т, при этом основной прирост пришелся на азиатское направление. Экспорт растет в условиях сезонного открытия восточного маршрута по Северному морскому пути и в преддверии постепенного ужесточения ограничений ЕС на закупку российского СПГ.