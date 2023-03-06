Нефть заливают прогнозами

Стоимость нефти может вернуться к $100 за баррель до конца года. Главным драйвером спроса станет Китай, где восстанавливается производство, пишет Bloomberg со ссылкой на оценки профильных агентств. Кроме того, аналитики уверены, что рост добычи сланцевой нефти в США замедлится. Среди причин также называют сократившиеся поставки из России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Эти и другие факторы создадут дефицит предложения на рынке, соглашается заместитель директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев: «Примерно такие же значения в прогнозах указываются уже месяца два-три. На вторую половину года ожидается дефицит предложения. Сейчас, наоборот, предложение выше спроса. Связано это в основном со снятием локдауна в Китае.

В целом баланс на рынке нефти остается весьма напряженным. В 2022 году напряженность во многом сглаживалась распродажей стратегических запасов сырья в развитых странах, а в 2023-м эти продажи прекратились. При этом с точки зрения добычи ситуация проще и легче не стала — скорее наоборот, за счет ожидаемого сокращения добычи в России из-за введенного эмбарго на нефтепродукты.

Спрос будет расти примерно теми же темпами, что и в прошлом году, и, может, даже выше за счет того же Китая. Поэтому оценки в диапазоне $90-100 за баррель Brent вполне актуальны. Что касается российских сортов, например, дальневосточного состава, прежде всего ESPO, его динамика близка к Brent, с небольшим дисконтом. Скорее всего, ничего не изменится. Если говорить про Urals, никто точно не знает, какова ее реальная цена, и не очень понятно, как правильно ее считать».

В числе других причин удорожания нефти собеседники Bloomberg называют, например, восстановление международных полетов и, как следствие, растущий спрос на авиакеросин. Как и в Китае, после пандемии возобновляется производство в Индии. И все же оценки аналитиков сомнительны — в текущих условиях некоторые факторы учесть невозможно, замечает директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов:

«Сейчас, когда мировой рынок нефти оказывается в периоде серьезнейшей турбулентности, появляется гигантский серый флот, который возит российское сырье, прогнозировать его стоимость на ближайшие 10 месяцев — верх наивности.

Эти прогнозы являются попытками изменить поведение участников рынка, классические самосбывающиеся предсказания.

Задача — приблизить тот самый результат. Можно перечислять и факторы "за" в надежде на рост потребления нефти в Китае, не такое быстрое увеличение добычи в странах, не входящих в ОПЕК+, сохранение самой сделки ОПЕК+, однако здесь много "но". ОПЕК+ активно атакуют. В Соединенных Штатах часто хоронили сланец, но он как-то все не хоронится и показывает довольно неплохие результаты. Китай — terra incognita. Какое будет потребление нефти, сказать довольно сложно».

Тем временем в Саудовской Аравии сообщили о повышении цен на нефть в апреле для рынков Европы и Азии. Речь идет об удорожании в пределах $3 за баррель.

Новости в вашем ритме — Telegram-канал "Ъ FM".

Сабина Адлейба