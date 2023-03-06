В Москве снова появился первый компонент «Спутника V»

Столичные медицинские учреждения располагают обоими компонентами вакцины от COVID-19 в достаточном количестве, сообщили в московском депздраве. О том, что в столице остался только второй компонент «Спутника V», стало известно 4 марта.

«В московские медучреждения произведена поставка первого компонента вакцины от Минздрава России. Департаментом здравоохранения Москвы проводится постоянный мониторинг наличия вакцины в медицинских организациях, данные о необходимости поставок своевременно передаются Минздраву России»,—указали в ведомстве.

Там же добавили, что без записи по живой очереди вакцинироваться можно в ГУМе, а также в Троицкой городской больнице. Десять пунктов вакцинации открыты в городских поликлиниках (по одному пункту в округе) —там можно сделать прививку по предварительной записи.

За минувшие сутки в Москве коронавирусом заболели 1 тыс. 588 человек. Еще первого марта медики фиксировали 3 тыс. 413 случаев.

Об эффективности вакцины против новых штаммов коронавируса — в материале «Ъ» «Россияне выработали иммунитет к прививке».