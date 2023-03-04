В Москве закончился первый компонент «Спутника V»

В Москве в наличии остался только второй компонент вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщается на сайте о вакцинации. Также в наличии нет вакцин «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт». Когда ожидается их поступление, неизвестно.

«Ожидается поставка вакцины Минздравом России. В наличии имеется только второй компонент вакцины "Спутник V"»,— говорится в сообщении на сайте мэра Москвы.

Вакцина «Спутник V» разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи. Ее зарегистрировали в августе 2020 года. В январе швейцарский научный журнал Vaccines подтвердил долгосрочную эффективность «Спутника V». В феврале Роспотребнадзор фиксировал рост заболеваемости COVID-19 и гриппом. Об уровне коллективного иммунитета, обратил внимание «Ъ», ведомство при этом не сообщает.

Подробности — в публикации «Ъ» «Россияне выработали иммунитет к прививке».

Лаура Кеффер