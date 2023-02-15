Россияне выработали иммунитет к прививке

В России за прошедшую неделю выявлено 78 тыс. новых случаев коронавируса. Однако об уровне коллективного иммунитета, обратил внимание “Ъ”, Роспотребнадзор при этом не сообщает. В последний раз данные о том, какая доля россиян невосприимчива к вирусу, были обнародованы в конце лета прошлого года — 7,4%. Традиционно этот показатель свидетельствует о масштабе прививочной кампании, а число желающих вакцинироваться на фоне ухудшающейся эпидобстановки сейчас невелико: от 20 человек в день в Крыму и до 5 тыс. в Башкирии. Эксперты, с которыми поговорил “Ъ”, отмечают, что для граждан, которые уже вакцинировались и переболели, новая прививка мало что изменит: абсолютные риски заразиться супербыстрыми геновариантами «омикрона» велики. Однако людям с хроническими заболеваниями, пожилым, беременным и работникам здравоохранения вакцинация все еще может спасти жизнь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Москве, где в пик борьбы с коронавирусом можно было привиться во многих общественных местах, в том числе на территории Гостиного Двора, прививочные пункты остались в основном в городских поликлиниках

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ В Москве, где в пик борьбы с коронавирусом можно было привиться во многих общественных местах, в том числе на территории Гостиного Двора, прививочные пункты остались в основном в городских поликлиниках

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Во вторник Роспотребнадзор сообщил о продолжающемся росте заболеваемости COVID-19, ОРВИ и гриппом в стране: в течение последней недели выявлено 78 тыс. новых случаев инфекции. При этом оперативный штаб по борьбе с COVID-19 больше полугода не сообщал актуальные данные о коллективном иммунитете россиян, то есть доле невосприимчивых к вирусу граждан. Согласно последней обнародованной информации (август 2022 года), популяционный иммунитет опустился до 7,4%. Год назад, в феврале 2022 года, невосприимчивыми к коронавирусу были 62% жителей страны.

Прививочная кампания в регионах, выяснил “Ъ”, во время очередного подъема идет не так активно, как еще год или тем более полтора года назад. Согласно данным, полученным от местных минздравов, в подавляющем большинстве субъектов привиться можно только «Спутником V» — наиболее изученной российской вакциной. Лишь в минздраве Татарстана заявили, что у медиков республики имеются «препараты на выбор» (однако не уточнили, какие именно). В лидерах по темпам вакцинации оказалась Башкирия. По данным местного минздрава, ежедневно в республике прививку против коронавируса делают до 5 тыс. человек. Всего с начала года вакцинировано первым компонентом 65,6 тыс. жителей республики, полностью завершили вакцинацию 60,9 тыс. человек — 2,4% населения. По этому показателю Башкирия опережает даже Санкт-Петербург, где проживает на 1 млн человек больше. В Питере, по данным комитета по здравоохранению, за последний месяц привито более 57 тыс. человек. В будние дни вакцинируются в среднем 2,5 тыс. человек, и это больше, чем в выходные. В департаменте здравоохранения Москвы не раскрыли число прививающихся. Однако уточнили, что в столице работают десять пунктов вакцинации в городских поликлиниках (по одному пункту в округе), в которых можно сделать прививку по записи. Без записи вакцинироваться можно в Троицкой горбольнице и в пункте вакцинации в ГУМе. «Количество пунктов, разворачиваемых в городе, напрямую зависит от числа обращающихся за вакцинацией граждан. На данный момент оно полностью соответствует текущему спросу»,— заявили “Ъ” в депздраве. Для сравнения, 7 июля 2021 года за сутки в Москве вакцинировались 105 тыс. человек — тогда привиться можно было почти в каждом торговом центре и любой поликлинике.

В Хакасии в среднем в день прививку против коронавируса делают 200–300 человек. В Ульяновской области — около 500 человек, в Краснодарском крае — 500–600, в Ленинградской области — от 300 до 700, в Крыму и Удмуртии — 20–30 человек, в Ставропольском крае в течение последних суток вакцинировались 69 человек, второй компонент получили еще 52 человека.

Роспотребнадзор сообщает, что в России доминируют геноварианты штамма «омикрон». Вакцина «Спутник V» же создавалась под первоначальный, «уханьский», штамм коронавируса. Молекулярный биолог, научный сотрудник МГУ Сергей Харитонов отмечает, что подлинии «омикрона», хотя и довольно сильно отличаются от исходного варианта, сохраняют с ним «физиологическое родство». Об этом говорит, например, схожая клиническая картина заболевания — симптоматика и подходы к лечению случаев тяжелого течения. «Но новый вариант распространяется быстрее, инкубационный период у него короче, и он действительно с большей вероятностью уходит от нашего иммунитета — как естественного, так и полученного благодаря вакцинации,— продолжает господин Харитонов.— Если эффективность вакцины "Спутник V" против вариантов, для которых она разрабатывалась, была более 90%, то сейчас она оценивается в 70%. Конечно, с точки зрения экспертного сообщества, это мало для современной вакцины. Но для людей из групп риска, у которых диабет, ожирение, заболевание сердечно-сосудистой системы, просто старший возраст и ослабленный организм вследствие какой-то травмы, такая защита — это точно лучше, чем ничего».

Эпидемиолог, директор Института междисциплинарных исследований Европейского университета в Санкт-Петербурге Антон Барчук соглашается, что сейчас самое время привиться людям с ослабленным иммунитетом вследствие хронических заболеваний, пожилым, беременным, работникам сферы здравоохранения. Кроме того, вакцинироваться, по его мнению, следует тем, кто не делал этого раньше. Для граждан же, которые уже привились и переболели и при этом не имеют серьезных проблем со здоровьем, новая прививка не сильно снизит риск тяжелого течения — он и так уже довольно низкий. «Новые варианты "омикрона" распространяются намного лучше, и, скорее всего, даже при наличии повторной вакцинации сохраняются высокие абсолютные риски инфекции в моменты эндемического распространения. А именно это — сезон коронавируса — мы сейчас и наблюдаем»,— объясняет господин Барчук.

В 2021 году группа петербургских ученых во главе с Антоном Барчуком выяснила, что антитела у большинства переболевших коронавирусом сохраняются как минимум десять месяцев. Говорили эксперты и о длительной, больше полугода, защите после вакцинации. «Новых данных пока нет, так как сложно найти людей, которые бы вакцинировались и не переболели "омикроном". То есть это в любом случае будет комбинация,— комментирует эпидемиолог.— Но есть другие исследования в мире, которые показывают, что защита от тяжелого течения — а мы должны теперь разделять защиту от тяжелого течения и от самой инфекции — после вакцинации сохраняется довольно долго, и пока мы не видим тенденции, что она пропадает у людей, у которых нет сопутствующих заболеваний и других отягчающих факторов. В этой ситуации решение об еще одной вакцинации против коронавируса человек должен принимать сам, взвесив риски и пользу».

Наталья Костарнова; региональная корсеть “Ъ”