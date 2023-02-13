Новосибирское МУП «Спец­автохозяйство» («САХ»), ставшее до конца года региональным оператором по обращению с ТКО в Новосибирской области, единовременно и без торгов получило несколько контрактов на вывоз мусора из районов области и Новосибирска. Самый дорогой — на 1,1 млрд руб. — включает шесть районов Новосибирска. Раньше эти территории обслуживало ООО «Экотранс-Н», аффилированное с лишенной статуса регоператора «Экологией-Новосибирск» (входит в группу «Вис»). Работу конкурента «САХ» взялся выполнить с дисконтом на 12–22%, объяснив это привычкой экономить, выработанной в период работы с прежним регоператором, который держал подрядчиков «в черном теле».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Работу конкурента «САХ» взялся выполнить с дисконтом на 12–22%, объяснив это привычкой кэкономии

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Работу конкурента «САХ» взялся выполнить с дисконтом на 12–22%, объяснив это привычкой кэкономии

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Годовой контракт на вывоз мусора из шести районов Новосибирска, как подсчитал „Ъ-Сибирь“, достался новому регоператору Новосибирской области — МУП «Спецавтохозяйство» (САХ) — по цене около 1,1 млрд руб. Это на 150 млн руб. дешевле (на 12%), чем предусматривалось на этот период заключенным в 2020 году контрактом с ООО «Экотранс-Н». Тогда с перевозчиком был заключен договор на трехлетний период (2021–2023 годы), работы были оценены в 3,75 млрд руб. Еще большей экономии удалось достичь по контракту на вывоз мусора из города Обь и 11 сельсоветов Новосибирской области. Цена МУП «САХ» оказалась на 22% ниже, чем у прежнего подрядчика.

МУП Новосибирска «САХ» назначено временным рег­оператором по обращению с ТКО с 11 февраля — после того как областное минЖКХ лишило этого статуса находящееся в процедуре банкротства ООО «Экология-Новосибирск». Согласно федеральному закону «Об отходах производства и потребления», министерство имеет право заключить с организацией соглашение без конкурса при отказе прежнего регоператора от своих обязанностей, такое письмо с отказом поступило в начале февраля в об­лправительство от внешнего управляющего «Экологии-Новосибирск». Областные власти решили заключить договор на год с МУП «САХ», так как компания уже эксплуатирует объекты по захоронению ТКО в регионе. Месяцем ранее временный управляющий «Экологии-Новосибирск» Владислав Баряев расторг признанные им неэффективными контракты бывшего регоператора с основным перевозчиком ТКО — ООО «Экотранс-Н» (как и сама «Экология-Новосибирск», входит в ГК «Вис»). На прошлой неделе господин Баряев направил в арбитраж ходатайство с просьбой признать пять заключенных в 2020 году договоров недействительными и взыскать с «Экотранс-Н» 1,09 млрд руб.

«Экономию удалось получить, потому что нас все время держали „в черном теле“, нам постоянно недоплачивали — то 40%, то 20%. „Спецавтохозяйство“ — крупнейший кредитор „Экологии-Новосибирск“, и их аффилированная компания „Экотранс-Н“ нам тоже около 70 млн руб. должна, тоже не платят. Из-за этого нам приходилось все время снижать собственную себестоимость. На сегодня мы имеем наилучшую себестоимость на рынке, поэтому мы смогли предложить за свои услуги более низкую цену»,— объясняет директор МУП «САХ» Андрей Зыков.

Он пояснил, что с этого года «САХ» рассчитывает самостоятельно обеспечить транспортирование 50% от общего объема ТКО в регионе. Это предельно допустимый для регоператора показатель по федеральному закону. Годом ранее доля компании составляла около 25%, пять лет назад — 15%. Господин Зыков уверен, что технических средств для наращивания объемов у компании достаточно: в собственности «САХ» около 100 собственных мусоровозов и 32 арендованных. При этом единовременно, к примеру, на улицах Новосибирска работает не больше 68 из них. В штате компании около 500 человек, большая часть которых — водители и операторы мусоровозов.

Руководитель департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города Новосибирска Дмитрий Перязев пояснил, что приоритетом для муниципального предприятия останется работа в Новосибирске: «Пока ни в коем случае не предполагается менять схему (обращения с ТКО.— „Ъ“) в Новосибирской области»

Оставшиеся 50% объемов образующегося в регионе мусора «САХ» передаст по договорам субподряда уже работающим на этой территории перевозчикам. Сейчас с ними перезаключают контракты на прежних условиях. «Пока только с одним перевозчиком нам не удалось провести переговоры — он не отвечает на звонки по телефону. Это „Экотранс-Н“. Со всеми остальными мы переговоры провели, понимание достигнуто, дальше двигаемся вместе»,— добавил господин Зыков. Он также отметил, что «САХ», «безусловно», будет участвовать в конкурсе по выбору регоператора на постоянной основе, который должен состояться в этом году.

Директор одного из перевозчиков ТКО, ООО «Эко-лайн», Андрей Харланов полагает, что «более логичным и правильным» вариантом для региона было бы наличие нескольких региональных операторов, но при существующей схеме приход на рынок муниципального предприятия — «это уже неплохо».

Дарья Решетникова