Кредиторы регоператора ТКО в Новосибирской области потребовали банкротства компании

Собрание кредиторов регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Новосибирской области – ООО «Экология-Новосибирск» – проголосовало против предложенного арбитражным управляющим плана внешнего управления, сообщил “Ъ-Сибирь” один из представителей компаний-кредиторов.

Выбор был сделан в пользу обращения в суд с требованием о введении конкурсного производства. Эту информацию подтвердили “Ъ-Сибирь” в пресс-службе «Экологии-Новосибирск».

ООО «Экология-Новосибирск» подало в суд заявление о самобанкротстве в декабре 2021 года, указав на наличие 1,85 млрд руб. долгов, основная часть — перед перевозчиками за услуги по транспортировке ТКО. Внешнее управление в компании было введено в октябре 2022 года.

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Дарья Решетникова