Стартапы релоцируются со скрипом

Россиянам становится сложнее получать стартап-визы. Это специальные программы, которые появились в разных странах несколько лет назад. Благодаря им предприниматели, которые готовы создавать на местных рынках инновационные проекты, становятся обладателями ВНЖ и гражданства. Востребованнее прочих визы западных государств. Многие из них в последнее время улучшают условия, например, выдают документы на более длительный срок или вводят налоговые льготы. Но вместе с тем требования для кандидатов ужесточаются, пишет Forbes. Особенно тщательно изучают анкеты россиян, им же и чаще отказывают, сетуют некоторые эксперты. Но так ли это на самом деле? Остаются ли шансы получить визу? И к каким затратам стоит подготовиться заявителям? Выяснял Иван Хорушевский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Самые популярные и одновременно самые выигрышные для россиян программы предлагают европейские страны. Процесс оформления документов во всех почти одинаковый. Кандидату нужно подать заявку в один из местных бизнес-инкубаторов. Организация оценивает проект, и если он ей нравится, заключает с фаундером контракт на год. За это время идея дорабатывается экспертами. А дальше презентуется госрегулятору. Если и он дает зеленый свет, соискатель получает ВНЖ.

Но в последнее время власти стали требовательнее к заявкам. В Нидерландах некоторые анкеты игнорируют, в Португалии требуют дипломы вузов, во Франции иногда отказываются сотрудничать с россиянами. В Испании же скрупулезнее оценивают бизнес-планы, делится эксперт по релокации Денис Москалец, который сам получил от Мадрида стартап-визу:

«Во-первых, любой бизнес-план должен быть инновационным. Во-вторых, необходимо описать привлечение инвестиций. При этом кто-то должен будет все это программировать, то есть высококвалифицированные сотрудники, которых вы наймете в Испании. Следовательно, необходимо предоставить план найма. Также нужно составить профиль фаундера, рассказать про себя, про свои достижения, указать наличие образования, причем необязательно диплом, подойдут и курсы на Coursera, которые релевантны компании. На получение авторизации и вида на жительство уходит около трех месяцев. В апреле 2022 года срок ожидания был меньше — полтора-два месяца.

Если присутствуют все нужные разделы, то вероятность получить одобрение 90-95%».

Тщательная подготовка заявки требует затрат. Консультации начинаются еще в России. За помощью обращаются либо к частникам — их услуги стоят около 300 тыс. руб. — либо к агентствам, у которых ценник доходит до 500 тыс. руб. Контракт с бизнес-инкубатором обойдется почти в 100 тыс. руб.

В Северной Америке за совет придется отдать еще больше — почти 1,5 млн руб. К тому же необходимо заручиться поддержкой инвесторов, а они к проектам с российскими корнями стали относиться внимательнее. Но шансов на успех от этого меньше не стало, хотя за место под солнцем и придется побороться, отмечает управляющий партнер Red Sharks Ventures Юрий Митин, получавший стартап-визу в Канаде:

«Задача — в год принимать 400 тыс. мигрантов. И, соответственно, стартап-виза — 1% от всех заявителей. Получается в среднем 4 тыс. человек, а ВНЖ из них получат, может, всего пара тысяч.

Если выходец из России находится на территории Грузии, СНГ, Европы, его шансы чуть повыше. Может, напрямую это и не скажут, но фаундер должен доказать, что уже готов релоцироваться. При этом нельзя говорить, что ничего не получится, все достаточно открыто. Просто нужно задаться целью и потратить определенное время».

Не все, впрочем, к такому труду готовы, говорят собеседники “Ъ FM”. В 2022 году претендентов на западные визы из России стало больше, но среди них многие не придумали инновационных идей. А это, например, проекты в сфере искусственного интеллекта, биотехнологий или образования. К тому же обострилась конкуренция, от этого и возникло впечатление, что отклонять заявки стали чаще, уверен глава сервиса Relocode Константин Сейланов:

«Все программы стартап-виз достаточно новые — им всего около пяти лет. При этом массовым инструментом это никогда не было. Любая страна выделяет несколько тысяч квот в год. Например, ранее заполняемость составляла 300 из 2 тыс., а в начале года соискателей оказалось гораздо больше.

Получилось, что, условно, первую тысячу быстро пропустили, и получить стартап-визу им было достаточно легко. Сейчас все страны начали серьезнее отбирать релокантов. Процесс не усложняется, он просто становится более естественным».

Меньше соперников у соискателей будет в арабских странах, Индии или Индонезии. Однако в этих регионах к наплыву бизнесменов не готова принимающая сторона, отмечают эксперты: не развит банкинг, а также венчурные инвестиции. Так что разворот на Восток, хоть он и проще, прибыль фаундерам проектов вряд ли принесет.

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