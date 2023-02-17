«Золотые визы» оставили в прошлом

Португалия окончательно отменила «золотые визы» — правительство страны не будет продлевать программу, по которой можно было получить гражданство в обмен на инвестиции, заявил премьер-министр Антониу Кошта. По его словам, ранее выданные визы будут продлевать, только если вложения направлены на постоянное жилье самого инвестора или его детей, либо если семья будет сдавать недвижимость в аренду в течение длительного времени. Для россиян такая опция перестала действовать еще в феврале 2022-го.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Канащук, Коммерсантъ Фото: Роман Канащук, Коммерсантъ

Какие варианты легализоваться в Португалии остаются? Партнер компании Paragon Advice Group Александр Захаров подчеркивает, что «золотая виза» была последней возможностью рассчитывать на ВНЖ без длительного пребывания в стране: «Эта программа имела самое большое преимущество в том, что не было необходимости проживать в стране долгое время для того, чтобы через пять лет нахождения в статусе резидента получить гражданство и паспорт ЕС. Это, конечно, был самый большой плюс, потому что требовалось находиться в Португалии всего семь дней в году.

Сейчас все варианты, которые остались, означают, что человек должен физически переехать в Португалию, чтобы его ВНЖ был законным.

После этого он может через пять лет легального нахождения в статусе резидента уже подавать документы на гражданство».

Теперь самый простой и быстрый способ официально обосноваться в Португалии — открыть свое дело в этой стране и начать исправно платить там налоги. Тогда можно рассчитывать на ВНЖ через полтора года, пояснил основатель релокационной компании «Португалия — ваш дом» Никита Сосновский:

«В целом процесс выглядит следующим образом: вы приезжаете в страну, открываете здесь компанию, начинаете вести деятельность и отчитываться о ней в налоговый орган. Далее подаете в миграционную службу документы о том, что у вас открыта и активно ведется налоговая деятельность. Это все сейчас можно сделать онлайн, что очень удобно. Через полтора года вас ждет приглашение на интервью и получение вида на жительство.

Условия здесь максимально простые. Первым требованием является не покидать территорию Португалии до получения карточки ВНЖ. Второе — очень трепетно относиться к своим налогам. Своевременная подача декларации влияет на получение документов. Для реализации программы по этой статье вы приезжаете по обычной туристической визе, даже необязательно португальской. Кроме того, может быть выдана даже на короткий срок».

Еще один способ остаться в Португалии — оформить так называемую визу цифрового кочевника. Страна начала принимать заявки на нее в октябре 2022-го. На подобную опцию могут рассчитывать специалисты, которые работают онлайн и совмещают свою деятельность с постоянными перемещениями по миру.

Порог для такой визы в зависимости от программы может составлять от €600 до €3 тыс. в месяц, а находиться на территории Португалии она позволит гораздо дольше туристической, подчеркнула руководитель корпоративного отдела компании «Визаход» Наталья Волкова: «Документы по этой программе можно подать как непосредственно в стране, так и в посольстве в России. Необходимо будет доказать доход, который будет получен не в Португалии, а в другом государстве, например, от работодателя либо от аренды недвижимости. Это долгосрочные визы.

В современных условиях россияне не могут рассчитывать на длительные туристические визы, их в основном выдают на даты поездки. "Цифровой кочевник" же может рассчитывать на визу категории D, которая разрешает постоянно проживать на территории Португалии. Она тоже дается на определенный срок, потом ее необходимо продлевать».

Португалия с октября 2012-го по январь 2023-го выдала более 11,5 тыс. видов на жительство по программе «золотых виз». Благодаря этому страна привлекла инвестиций на €6 млрд. Больше всего таких виз получили граждане Китая, Бразилии и США.

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Владимир Расулов