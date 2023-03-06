Польская Orlen потребует компенсации за прекращение поставок российской нефти

Польская компания PKN ORLEN будет требовать компенсации от «Газпрома» и «Татнефти» из-за прекращения поставок нефти и газа, сообщил ее гендиректор Даниэль Обайтек. Сумму компенсации и другие подробности он не привел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Даниэль Обайтек

Фото: Kacper Pempel / Reuters Даниэль Обайтек

Фото: Kacper Pempel / Reuters

«Россияне прекратили перекачку нефти в Польшу... поэтому мы прибегнем к юридической процедуре и потребуем возмещения ущерба»,— заявил он в интервью частной радиостанции (цитата по Reuters).

В конце февраля Россия прекратила поставки нефти в Польшу по трубопроводу «Дружба». До этого PKN Orlen импортировала около 10% своей нефти по трубопроводу из России, остальную часть — из других стран морскими путями. Orlen получала нефть по соглашению с «Татнефтью».

Подробности — в публикации «Ъ» «"Дружба" "Дружбой", а ветки врозь».