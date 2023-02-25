Польская Orlen заявила о прекращении поставок нефти из России

Россия прекратила поставки нефти в Польшу по трубопроводу «Дружба». Об этом сообщил главный исполнительный директор польского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) PKN Orlen Даниэль Обайтек. До этого PKN Orlen импортировала около 10% своей нефти по трубопроводу из России, а остальную часть — из других стран морскими путями. После истечения срока действия контракта с «Роснефтью», Orlen получала нефть по соглашению с «Татнефтью», напоминает агентство Reuters.

«Мы эффективно обеспечиваем снабжение. Россия прекратила поставки в Польшу, к чему мы готовы. Только 10% сырой нефти поступало из России, и мы заменим ее нефтью из других источников»,— написал господин Обайтек в Twitter.

PKN Orlen заявила, что может полностью снабжать свои НПЗ морским транспортом и что остановка поставок по трубопроводу не повлияет на поставки бензина и дизельного топлива клиентам.

«Дружба», по которой нефть поставляется в Польшу и Германию, а также в Венгрию, Чехию и Словакию, была исключена из-под санкций Евросоюза, чтобы снабжать страны, у которых нет доступа к альтернативной нефти. Сейчас портфель поставок Orlen включает нефть из Западной Африки, средиземноморского региона, Персидского залива и Мексиканского залива.

Ранее сегодня, 25 февраля, Совет ЕС раскрыл детали десятого пакета санкций против России.

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Мария Федотова