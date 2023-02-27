«Дружба» «Дружбой», а ветки врозь

Казахстан начал первые поставки по трубопроводу «Дружба» в Германию, заменяя немецким НПЗ российскую нефть. Одновременно Россия прекратила трубопроводные поставки нефти Польше: власти РФ внесли изменения в экспортные графики, не разрешив «Татнефти» продолжить исполнять контракт с польской Orlen. Тем самым отгрузки российской нефти по северной ветке нефтепровода «Дружба» в Европу полностью прекратились, однако по южной ветке еще осуществляются в Словакию и Венгрию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Васильев, Коммерсантъ Фото: Сергей Васильев, Коммерсантъ

«Транснефть» начала прокачку нефти из Казахстана транзитом через Россию в направлении пункта сдачи «Адамова застава» в Польше, сообщил “Ъ” советник президента трубопроводной компании Игорь Демин. Конечной точкой поставки являются нефтеперерабатывающие заводы Leuna и Shwedt в Германии, которые до конца прошлого года обеспечивались российским сырьем (объем поставки — около 19 млн тонн в год). Но по истечении долгосрочного контракта немецкие потребители отказались от закупок в РФ, заключив контракт на импорт нефти из Казахстана, которая будет поставляться через трубопроводную систему «Дружба».

Объем первой партии, как сообщала национальная «Казтрансойл», составил 20 тыс. тонн. В целом на 2023 год компания зарезервировала в системе «Транснефти» 1,2 млн тонн, из них 300 тыс. тонн — в первом квартале.

При этом в конце февраля, как сообщил глава польской нефтекомпании PKN Orlen Даниэль Обайтек, Россия прекратила поставки по нефтепроводу «Дружба» в Польшу, несмотря на то что у «Татнефти» есть действующий контракт с Orlen до декабря 2024 года. По нему польская компания должна получать 200 тыс. тонн нефти в месяц.

Напомним, санкции ЕС, запрещающие импорт российской нефти, распространяются только на морские поставки. Российская нефть сейчас по-прежнему прокачивается по южной ветке «Дружбы» в Словакию и Венгрию, однако по северной ветке в Польшу и Германию отгрузки остановились.

В «Транснефти» “Ъ” подтвердили информацию об остановке прокачки, ссылаясь на отсутствие соответствующих маршрутных поручений и данного направления в экспортном графике, утвержденном Минэнерго. «На основании графика прокачка на польские НПЗ должна была быть осуществлена в последней декаде февраля. Однако маршрутные поручения с подтвержденным ресурсом и оплатой транзита оформлены не были. Кроме того, были внесены оперативные изменения в график, исключающие поставки для польских потребителей»,— пояснил Игорь Демин.

Остановка поставок «Татнефти» в Польшу совпала с истечением контракта PKN Orlen с другой российской компанией — «Роснефтью» — на 3,6 млн тонн нефти в год.

Источник “Ъ”, знакомый с ситуацией, отметил, что изменения в экспортный график были внесены по распоряжению вице-премьера Александра Новака.

В аппарате вице-премьера, Минэнерго и «Татнефти» прекращение поставок в Польшу комментировать не стали. В PKN Orlen заявили, что из России компания получала только 10% необходимого сырья, которое планируется заменить нефтью с других направлений. Существенная часть этих объемов, очевидно, также пойдет из Казахстана через Россию с перевалкой на Балтике (в порт Усть-Луга ежегодно приходит около 10 млн тонн казахстанской нефти по нефтепроводу Атырау—Самара).

Эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков отмечает, что, скорее всего, поставки казахстанской нефти по «Дружбе» в Германию представляют собой не дополнительные объемы, а часть отгрузок, прежде осуществлявшихся из Усть-Луги. Эти высвободившиеся мощности может занять «Татнефть». Кроме того, с марта российские нефтекомпании по решению правительства должны сократить добычу совокупно на 500 тыс. баррелей в сутки (на 2 млн тонн в месяц), и, возможно, «Татнефть» в любом случае будет снижать экспорт.

Эксперт напоминает, что Польша сама требовала остановки трубопроводных поставок из России в Европу и была намерена отказаться от потребления российской нефти, так что вряд ли будет обвинять Москву в прекращении отгрузок и требовать их возобновления. Решение Минэнерго об изменении графиков транспортировки по «Дружбе» господин Юшков связывает с началом поставок Польшей в конце февраля танков Leopard Украине. «Таким образом Россия дает политический сигнал»,— считает он. Эксперт напоминает, что Польша по итогам 2022 года была крупнейшим поставщиком топлива для ВСУ.

Ольга Мордюшенко