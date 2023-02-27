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Коммерсантъ FM
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«Дружба» «Дружбой», а ветки врозь

В Германию теперь пойдет только казахская нефть

Казахстан начал первые поставки по трубопроводу «Дружба» в Германию, заменяя немецким НПЗ российскую нефть. Одновременно Россия прекратила трубопроводные поставки нефти Польше: власти РФ внесли изменения в экспортные графики, не разрешив «Татнефти» продолжить исполнять контракт с польской Orlen. Тем самым отгрузки российской нефти по северной ветке нефтепровода «Дружба» в Европу полностью прекратились, однако по южной ветке еще осуществляются в Словакию и Венгрию.

Фото: Сергей Васильев, Коммерсантъ

Фото: Сергей Васильев, Коммерсантъ

«Транснефть» начала прокачку нефти из Казахстана транзитом через Россию в направлении пункта сдачи «Адамова застава» в Польше, сообщил “Ъ” советник президента трубопроводной компании Игорь Демин. Конечной точкой поставки являются нефтеперерабатывающие заводы Leuna и Shwedt в Германии, которые до конца прошлого года обеспечивались российским сырьем (объем поставки — около 19 млн тонн в год). Но по истечении долгосрочного контракта немецкие потребители отказались от закупок в РФ, заключив контракт на импорт нефти из Казахстана, которая будет поставляться через трубопроводную систему «Дружба».

Объем первой партии, как сообщала национальная «Казтрансойл», составил 20 тыс. тонн. В целом на 2023 год компания зарезервировала в системе «Транснефти» 1,2 млн тонн, из них 300 тыс. тонн — в первом квартале.

При этом в конце февраля, как сообщил глава польской нефтекомпании PKN Orlen Даниэль Обайтек, Россия прекратила поставки по нефтепроводу «Дружба» в Польшу, несмотря на то что у «Татнефти» есть действующий контракт с Orlen до декабря 2024 года. По нему польская компания должна получать 200 тыс. тонн нефти в месяц.

Напомним, санкции ЕС, запрещающие импорт российской нефти, распространяются только на морские поставки. Российская нефть сейчас по-прежнему прокачивается по южной ветке «Дружбы» в Словакию и Венгрию, однако по северной ветке в Польшу и Германию отгрузки остановились.

В «Транснефти» “Ъ” подтвердили информацию об остановке прокачки, ссылаясь на отсутствие соответствующих маршрутных поручений и данного направления в экспортном графике, утвержденном Минэнерго. «На основании графика прокачка на польские НПЗ должна была быть осуществлена в последней декаде февраля. Однако маршрутные поручения с подтвержденным ресурсом и оплатой транзита оформлены не были. Кроме того, были внесены оперативные изменения в график, исключающие поставки для польских потребителей»,— пояснил Игорь Демин.

Остановка поставок «Татнефти» в Польшу совпала с истечением контракта PKN Orlen с другой российской компанией — «Роснефтью» — на 3,6 млн тонн нефти в год.

Источник “Ъ”, знакомый с ситуацией, отметил, что изменения в экспортный график были внесены по распоряжению вице-премьера Александра Новака.

В аппарате вице-премьера, Минэнерго и «Татнефти» прекращение поставок в Польшу комментировать не стали. В PKN Orlen заявили, что из России компания получала только 10% необходимого сырья, которое планируется заменить нефтью с других направлений. Существенная часть этих объемов, очевидно, также пойдет из Казахстана через Россию с перевалкой на Балтике (в порт Усть-Луга ежегодно приходит около 10 млн тонн казахстанской нефти по нефтепроводу Атырау—Самара).

Нефтекомпании РФ увеличивают переработку на фоне эмбарго ЕС

Эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков отмечает, что, скорее всего, поставки казахстанской нефти по «Дружбе» в Германию представляют собой не дополнительные объемы, а часть отгрузок, прежде осуществлявшихся из Усть-Луги. Эти высвободившиеся мощности может занять «Татнефть». Кроме того, с марта российские нефтекомпании по решению правительства должны сократить добычу совокупно на 500 тыс. баррелей в сутки (на 2 млн тонн в месяц), и, возможно, «Татнефть» в любом случае будет снижать экспорт.

Эксперт напоминает, что Польша сама требовала остановки трубопроводных поставок из России в Европу и была намерена отказаться от потребления российской нефти, так что вряд ли будет обвинять Москву в прекращении отгрузок и требовать их возобновления. Решение Минэнерго об изменении графиков транспортировки по «Дружбе» господин Юшков связывает с началом поставок Польшей в конце февраля танков Leopard Украине. «Таким образом Россия дает политический сигнал»,— считает он. Эксперт напоминает, что Польша по итогам 2022 года была крупнейшим поставщиком топлива для ВСУ.

Ольга Мордюшенко

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