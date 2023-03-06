ВТБ: в феврале рынок ипотеки вырос в 1,5 раза

В феврале российские банки выдали более 420 млрд руб. по ипотеке, что в 1,5 раза больше по сравнению с январем, сообщает ВТБ. В числе повлиявших на это факторов банк назвал льготную ипотеку, ввод новых девелоперских объектов и ожидаемое сокращение субсидированных программ от застройщиков.

ВТБ в прошлом месяце оформил около 15 тыс. жилищных кредитов на 78 млрд руб. Это более чем в 1,7 раза превышает результат января. Средний чек составил около 5,2 млн руб., за год он вырос почти на 20%. Около 40% продаж в феврале пришлось на Москву и область (примерно 30 млрд руб.). В топ-5 также вошли Санкт-Петербург с Ленинградской областью (около 7 млрд руб.), Краснодарский край (6,8 млрд руб.), Татарстан (3 млрд руб.) и Новосибирская область (2,2 млрд руб.).

Основным спросом пользовалось готовое жилье, чья доля в общем количестве сделок ВТБ в феврале достигла 54% (+3 п. п. за год). Из льготных программ популярнее всего была «семейная ипотека», которую оформили почти 3,5 тыс. клиентов банка в сумме более чем на 21 млрд руб. В целом в 2023 году продажи на рынке ипотеки России могут составить более 5 трлн руб., считает вице-президент, замруководителя департамента розничного бизнеса ВТБ Евгений Дячкин.

Центробанк (ЦБ) говорил, что готов на законодательном уровне запретить застройщикам предлагать жилищные кредиты по низким ставкам в районе 0–1%. Кроме того, ЦБ планирует повысить уровень резервирования для банков по таким займам до 30–50%. Это должно заставить девелоперов пересмотреть условия по предложениям и довести их до среднерыночных значений. Регулятор заявляет, что по таким кредитам недвижимость стоит на 20–30% дороже.

О том, как ЦБ борется с дешевой ипотекой от застройщиков, читайте в материале «Ъ» «Некруглый ноль».