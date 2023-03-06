«Западный мир намерен играть по-крупному»

В Москве обещают адекватный ответ на планы организации на Украине производства современных западных танков. Подобный вариант развития событий не исключила немецкая компания Rheinmetall. Ранее канцлер Германии Олаф Шольц и президент США Джо Байден провели переговоры в Вашингтоне. Общение двух лидеров происходило при минимальном информационном освещении. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что западные партнеры явно что-то готовят.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Олаф Шольц и Джо Байден общались в Вашингтоне около часа с глазу на глаз и при минимальном количестве свидетелей. Не было даже личных советников, равно как и итоговой пресс-конференции и даже совместного заявления — лишь краткие тезисы во время протокольной съемки и итоговый пресс-релиз Белого дома с общими фразами. Смысл такой: единство союзников сомнению не подлежит, поддержим Украину столько, сколько нужно, Россия представляет угрозу мировой безопасности и ее следует привлечь за это к ответственности. Еще следует обратить внимание на то, что украинская тема была единственной в диалоге двух лидеров.

Хочется сделать небольшое лирическое отступление. Любая неизвестность вдвойне настораживает. Неизбежно приходит в голову мысль — видно, они что-то задумали. И настроение от подобной перспективы, естественно, не улучшается. Неопределенность хуже даже самых горьких реалий. Поэтому, если хочешь что-то по-настоящему скрыть, впору создать вокруг того или иного события большой информационный шум. Оппонент расслабляется, и тут неожиданный ход — удар. Но мы, естественно, не будем давать советы президенту США и федеральному канцлеру Германии.

Нельзя исключать, что готовится нечто такое, о чем рассказывать до поры до времени не следует. США — как бы руководитель всего западного мира, Германия отвечает за Европу — неофициально, конечно. Нужно строить новую архитектуру международных отношений. При этом нельзя не обратить внимания на то, что ради часа переговоров господин Шольц перелетел аж через океан при его-то занятости.

Между тем не прошло и суток, как немецкий концерн Rheinmetall — производитель знаменитых Leopard — не исключил возможности строительства танкового завода на Украине. Окончательное решение может быть принято в ближайшие месяцы.

Формально эта новость к встрече Джо Байдена и Олафа Шольца отношения не имеет, но, тем не менее, что-то подсказывает — некая связь все-таки прослеживается. Конкретики никакой не приводится — заявление больше политическое. Однако суть в целом понятна: Украина мало того, что остается независимым государством, так еще и с современным западным оружием.

И дальше, согласно логике, страна вполне может вступить в НАТО и стать форпостом западного мира на российских границах. Ни о каком нейтральном статусе в таком случае не может быть и речи. Правда, нужно сразу оговориться — все это исключительно теория и размышления. Но, как бы то ни было, в Москве внимательно следили за визитом господина Шольца, и новость о танках вызвала соответствующую гневную реакцию. Общий вывод понятен — ничего хорошего для России происходящее не сулит, а игра идет уже по-крупному.

И другой немаловажный факт: еще год назад, несмотря ни на что, Германия была главным торговым партнером России в Европе, а нынче об этом даже вспоминать не очень принято. И вот прошла зима, наступила весна, никто в Старом Свете не замерз, и коллапса в объединенной Европе, как мы видим, не случилось. Теперь нужно понять, как быть дальше — разорвать с Россией окончательно или оставить определенную возможность для возвращения. Очень похоже, что первый вариант ближе к истине. В свою очередь Джо Байден, наверное, обещал всему этому способствовать, чтобы не возникало никаких лишних сомнений.

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