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Коммерсантъ FM
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Германия потратила на помощь Украине €14 млрд

На помощь Украине в 2022 году Германия выделила €14 млрд, сообщил канцлер Олаф Шольц. По его словам, это сделало ФРГ крупнейшим донором помощи Киеву в континентальной Европе.

«Мы поставляем Украине оружие и необходимую финансовую помощь. Мы стали самым крупным донором Украины в континентальной Европе. Тем или иным способом мы предоставили €14 млрд Украине в прошлом году, и мы продолжим делать это»,— сообщил господин Шольц в интервью телеканалу CNN.

Германия обучает украинских военных управлению танком Leopard 2: они проходят обучение на военном полигоне в городе Мюнстер. Власти ФРГ объявили о поставках Украине 14 танков Leopard 2, а также разрешили другим странам их реэкспорт 25 января.

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

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