Глава МИД Венгрии Сийярто призвал заключить соглашение о прекращении огня на Украине

Венгрия не хочет направлять Украине оружие, в отличие от многих других стран Европы, заявил глава венгерского МИДа Петер Сийярто. По его словам, нужно как можно быстрее заключить соглашение о прекращении огня на Украине.

«Первая цель — прекратить убивать людей, а это означает соглашение о прекращении огня, и ничего больше»,— сказал господин Сийярто в интервью телеканалу SVT.

На вопрос о том, почему у Венгрии до сих пор есть ряд экономических соглашений с Россией, министр ответил, что его страна зависит от поставок российских энергоносителей. «Речь идет об инфраструктуре. Это может измениться через пять лет, но не за два дня. Трубопровод за два дня не строится»,— пояснил он.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призывал отменить антироссийские санкции, но также выступал за то, чтобы начать мирные переговоры, хотя признавал, что они могут занять годы. Петер Сийярто призывал США и Россию начать переговоры по Украине в рамках ООН.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в материале «Ъ».

Лаура Кеффер