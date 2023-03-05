Что происходит после ввода войск России на Украину. День 375-й

МИД России планирует заключить безвизовые соглашения с 11 странами. Сергей Шойгу провел совещание с командующими группировками войск в зоне спецоперации. Дональд Трамп заявил, что в личном разговоре убеждал Владимира Путина «не захватывать страны». Минобороны РФ открыло дополнительную горячую линию по номеру 117. Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

11:35. Воздушная тревога на территории Украины отменена — ресурс по оповещению.

11:18. ООН и Турция работают над продлением зерновой сделки, сообщил глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу.

11:14. В базе розыска МВД появилась карточка предполагаемого участника атаки на брянские села Ильи Богданова, однако не уточняется, по какой статье его ищут.

10:52. Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской и Харьковской областях Украины — ресурс по оповещению.

10:48. Два украинских пилота прибыли в США, чтобы обучиться управлению боевыми самолетами, в том числе истребителями F-16, их навыки оценят американские военные инструкторы — NBC со ссылкой на представителей Конгресса.

10:41. Со здания Центрального железнодорожного вокзала в Риге сняли русскоязычное название, останутся только надписи на латышском и английском языках — Министерство сообщения.

10:34. Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что в личном разговоре убеждал Владимира Путина «не захватывать страны, иначе Москва окажется под тяжелым ударом».

10:23. По данным Gas Infrastructure Europe, уровень газа в подземных хранилищах Европы опустился до 59,57%.

10:09. Отменена воздушная тревога в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черкасской областях Украины, она звучала около получала — ресурс по оповещению.

10:05. МИД России заключит безвизовые соглашения с 11 странами (Бахрейн, Оман, Саудовская Аравия, Багамы, Барбадос, Гаити, Замбия, Кувейт, Малайзия, Мексика, Тринидад и Тобаго) — замглавы МИД РФ Евгений Иванов.

10:04. Минобороны РФ открыло еще одну телефонную горячую линию по вопросам спецоперации по номеру 117.

10:00. Сергей Шойгу провел совещание с командующими группировками войск в зоне спецоперации, обратил внимание на создание безопасных условий размещения личного состава в полевых условиях и на организацию всестороннего обеспечения войск.

9:58. В городе Запорожье (не контролируется российскими военными) около 23:17 прозвучал громкий взрыв, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.