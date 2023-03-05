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Коммерсантъ FM
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«Фонтанка»: Пулково готовится принять ракетоносец Ту-22М

В аэропорту Санкт-Петербурга Пулково готовятся принять ракетоносец Ту-22М, сообщило издание «Фонтанка» со ссылкой на источники. По его данным, военный борт запросил посадку на запасной аэродром из-за метеоусловий.

По информации издания, гражданские самолеты вынуждены делать круги над Петербургом, освобождая дорогу ракетоносцу. Как сказали «Фонтанке» источники, на вооружении Западного военного округа Ту-22М не состоит, он мог оказаться в Санкт-Петербурге «транзитом».

28 февраля в Санкт-Петербурге объявили план «Ковер» — в воздух подняли истребители. Аэропорт Пулково был временно закрыт. «Фонтанка» сообщала, что это произошло из-за обнаружения неопознанного летающего объекта на расстоянии 160–200 км от города. Однако в Минобороны объяснили закрытие неба над Петербургом учениями.

Анастасия Ларина

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