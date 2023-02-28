Закрытие неба над Петербургом в Минобороны разъяснили «учениями»

Закрытие воздушного пространства над Санкт-Петербургом и Ленобластью было связано с тренировкой сил ПВО. Это следует из разъяснений Минобороны России, передает 28 февраля РИА Новости.

Как объяснили в оборонном ведомстве, дежурные силы Западного военного округа (ЗВО) отработали «вопросы обнаружения, перехвата и идентификации предполагаемой цели нарушителя», а также взаимодействие с экстренными службами и силовыми ведомствами при возникновении ЧС. В учениях были задействованы истребители «для отработки вопросов перехвата и идентификации условной цели нарушителя».

78.ru со ссылкой на Роспотребнадзор пишет, что пассажиры отмененных и перенесенных рейсов из-за закрытия неба могут отказаться от полета и вернуть стоимость авиабилета даже в том случае, если он считается «невозвратным». Кроме того, они могут требовать возмещения убытков и компенсации морального вреда, приложил соответствующие документы.

«Также пассажир может рассчитывать на взыскание штрафа с перевозчика за просрочку доставки в пункт назначения: в размере 25% установленного МРОТ за каждый час просрочки, но не более чем 50% стоимости авиабилета»,— отметили в ведомстве.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что аэропорт Пулково около 11 утра закрыли из-за неопознанного объекта на расстоянии до 200 км от Петербурга. Воздушная гавань временно не принимала самолеты и не давала разрешений на вылет. Ряд самолетов были вынуждены вернуться в пункт вылета. Около полудня все ограничения были сняты и Пулково начал возвращаться к штатному режиму работы. При этом источники высказывали предположения, что небо Петербурга могли закрыть из-за «смоделированного объекта».

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