Фонтанка: аэропорт Пулково закрыли из-за неопознанного объекта на расстоянии до 200 км от Петербурга

Утром во вторник, 28 февраля петербургский аэропорт Пулково закрыл в связи с обнаружением неопознанного летающего объекта на расстоянии в 160-200 км от города. Как пишет «Фонтанка», такую информацию Минобороны передало в службу воздушной гавани.

Информацию о закрытии неба из-за неопознанного летающего объекта подтвердил и источник, близкий к Смольному. В воздух подняты истребители, гул которых слышно в центре города. На фоне поступившей информации Пулково пока что не принимает самолеты и не дает разрешений на взлет. Ряд рейсов, в том числе из Москвы, летевших в Петербург развернулись в обратном направлении.

Пассажиров, уже занявших свои места в самолетах, в настоящее время просят проследовать на выход.

Ранее «Ъ-СПб» рассказывал, что аэропорт Пулково в Петербурге перестал принимать самолеты. СМИ сообщали, что в городе ввели план «Ковер», который обычно действует при незаконном пересечении границы и появлении в воздушном пространстве неопознанных объектов.

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