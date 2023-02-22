Суда сдаются как в последний раз

Совет федерации, Минпромторг, Росрыболовство и ОСК представили согласованный график ввода рыбопромысловых и краболовных судов в 2023 году. Всего планируется построить 19 единиц, из которых три — уже готовы. Это больше, чем во все предыдущие годы начиная с 2009 года, вместе взятые. В отрасли считают график на 2023 год реалистичным, однако аналитики отмечают, что для дальнейшего строительства судов за горизонтом этого года не поставлено оборудование.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

Межкомитетская группа Совета федерации по мониторингу реализации положений закона об изменениях в федеральный закон о рыболовстве и сохранении водных биоресурсов представила разработанный Минпромторгом, Росрыболовством и Объединенной судостроительной корпорацией (ОСК) график сдачи рыбопромысловых судов и судов-краболовов в 2023 году. Как следует из графика, всего в этом году планируется сдать 19 судов — это больше, чем за все предыдущие годы начиная с 2009 года. С начала реализации механизма инвестквот в 2019 году по 2022 год построено десять судов, за десять лет до этого — только пять.

В сопроводительной записке (“Ъ” видел ее) сообщается, что за полтора месяца этого года уже закончено строительство трех новых крупных судов: большого морозильного траулера «Механик Маслак» («Адмиралтейские верфи»), морозильного траулера «Дмитрий Кожарский» и траулера «Белое море» (Выборгский завод). Планируется сдача еще 16 среднетоннажных и крупнотоннажных судов (шесть рыбопромысловых судов и десять краболовов). Во втором квартале должны быть сданы два средних рыболовных траулера («Пелла»), краболовное судно-живовоз (Онежский ССЗ) и два средних краболова (Хабаровский ССЗ и «Верфь братьев Нобель»). Пик сдачи приходится на третий квартал, когда должно быть сдано девять судов: четыре рыбопромысловых (траулер-процессор и ярусолов «Северной верфи», большой морозильный траулер «Адмиралтейских верфей» и средний — «Пеллы») и пять краболовных, которые строят «Верфь братьев Нобель», Онежский ССЗ, «Красное Сормово», Хабаровский ССЗ и «Восточная верфь». Еще два краболова Окская судоверфь и «Пелла» планируют сдать в четвертом квартале.

Президент Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ) Алексей Осинцев подтверждает реалистичность сдачи судов в этом году. «График выверен заказчиками и верфями,— говорит он.— Все данные сверялись АСРФ, которая участвует в межкомитетской рабочей группе Совета федерации, и подтверждены членами ассоциации—заказчиками постройки 36 судов. Документ согласовывали и другие инвесторы». Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев ограничился замечанием, что руководство ОСК держит сроки строительства рыбопромысловых судов на постоянном контроле. В самой ОСК “Ъ” сообщили, что, в соответствии с плановой сдаточной программой на 2023 год, на ее предприятиях запланировано завершение строительства девяти судов рыбопромыслового флота. Два судна, о которых говорилось выше, уже сданы, одно достроено. Вместе с тем, добавляют в ОСК, сроки сдачи отдельных заказов могут быть уточнены с заказчиками в связи с непоставками судового комплектующего оборудования и необходимостью поиска альтернативных предложений.

Глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров полагает, что все, что заявлено в графике, имеет шанс быть сданным: в большинстве своем суда уже построены и спущены на воду. Но ключевая проблема, говорит он, не с теми судами, которые будут сданы в 2023 году или в первой половине 2024 года (если будет перенос), а с тем, что сейчас фактически невозможно вести работы по целому ряду судов, по которым оплачено, но не поставлено западное оборудование, и необходимо практически полное перепроектирование. Сейчас достройка судов, по которым не поставлено основное оборудование, говорит он, практически остановлена в ожидании регуляторных решений, которые могли бы позволить верфям и заказчикам продолжить работу.

Наталья Скорлыгина