Суда сдаются как в последний раз

Совет федерации, Минпромторг, Росрыболовство и ОСК представили согласованный график ввода рыбопромысловых и краболовных судов в 2023 году. Всего планируется построить 19 единиц, из которых три — уже готовы. Это больше, чем во все предыдущие годы начиная с 2009 года, вместе взятые. В отрасли считают график на 2023 год реалистичным, однако аналитики отмечают, что для дальнейшего строительства судов за горизонтом этого года не поставлено оборудование.
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Межкомитетская группа Совета федерации по мониторингу реализации положений закона об изменениях в федеральный закон о рыболовстве и сохранении водных биоресурсов представила разработанный Минпромторгом, Росрыболовством и Объединенной судостроительной корпорацией (ОСК) график сдачи рыбопромысловых судов и судов-краболовов в 2023 году. Как следует из графика, всего в этом году планируется сдать 19 судов — это больше, чем за все предыдущие годы начиная с 2009 года. С начала реализации механизма инвестквот в 2019 году по 2022 год построено десять судов, за десять лет до этого — только пять.
В сопроводительной записке (“Ъ” видел ее) сообщается, что за полтора месяца этого года уже закончено строительство трех новых крупных судов: большого морозильного траулера «Механик Маслак» («Адмиралтейские верфи»), морозильного траулера «Дмитрий Кожарский» и траулера «Белое море» (Выборгский завод). Планируется сдача еще 16 среднетоннажных и крупнотоннажных судов (шесть рыбопромысловых судов и десять краболовов). Во втором квартале должны быть сданы два средних рыболовных траулера («Пелла»), краболовное судно-живовоз (Онежский ССЗ) и два средних краболова (Хабаровский ССЗ и «Верфь братьев Нобель»). Пик сдачи приходится на третий квартал, когда должно быть сдано девять судов: четыре рыбопромысловых (траулер-процессор и ярусолов «Северной верфи», большой морозильный траулер «Адмиралтейских верфей» и средний — «Пеллы») и пять краболовных, которые строят «Верфь братьев Нобель», Онежский ССЗ, «Красное Сормово», Хабаровский ССЗ и «Восточная верфь». Еще два краболова Окская судоверфь и «Пелла» планируют сдать в четвертом квартале.
Президент Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ) Алексей Осинцев подтверждает реалистичность сдачи судов в этом году. «График выверен заказчиками и верфями,— говорит он.— Все данные сверялись АСРФ, которая участвует в межкомитетской рабочей группе Совета федерации, и подтверждены членами ассоциации—заказчиками постройки 36 судов. Документ согласовывали и другие инвесторы». Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев ограничился замечанием, что руководство ОСК держит сроки строительства рыбопромысловых судов на постоянном контроле. В самой ОСК “Ъ” сообщили, что, в соответствии с плановой сдаточной программой на 2023 год, на ее предприятиях запланировано завершение строительства девяти судов рыбопромыслового флота. Два судна, о которых говорилось выше, уже сданы, одно достроено. Вместе с тем, добавляют в ОСК, сроки сдачи отдельных заказов могут быть уточнены с заказчиками в связи с непоставками судового комплектующего оборудования и необходимостью поиска альтернативных предложений.
Глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров полагает, что все, что заявлено в графике, имеет шанс быть сданным: в большинстве своем суда уже построены и спущены на воду. Но ключевая проблема, говорит он, не с теми судами, которые будут сданы в 2023 году или в первой половине 2024 года (если будет перенос), а с тем, что сейчас фактически невозможно вести работы по целому ряду судов, по которым оплачено, но не поставлено западное оборудование, и необходимо практически полное перепроектирование. Сейчас достройка судов, по которым не поставлено основное оборудование, говорит он, практически остановлена в ожидании регуляторных решений, которые могли бы позволить верфям и заказчикам продолжить работу.