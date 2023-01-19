Верфи спустили все возможное

Российские верфи в 2022 году сократили количество сданных кораблей и судов примерно на 20%, но при этом их суммарный тоннаж вырос более чем наполовину, свидетельствуют данные INFOLine. Более половины прироста пришлось на танкерный флот, в первую очередь благодаря крупнотоннажным судам, сданным ССК «Звезда». Однако продолжение их строительства под вопросом, учитывая существующие сложности взаимодействия верфи с зарубежными, прежде всего южнокорейскими, партнерами. В 2023 году ожидается сдача 60–70 крупных гражданских судов, ключевое оборудование для которых было поставлено из недружественных стран до весны 2022 года. Наиболее сложным с точки зрения сдачи аналитикам видится 2024 год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Количество сданных в 2022 году судов и кораблей сократилось, следует из рейтинга INFOLine Shipbuilding Russia Top. В частности, в категории более 50 тонн объем сданного флота сократился на 18 единиц, до 70. Также построено 35 малых судов и катеров тоннажем менее 50 тонн, что в 2,6 раза меньше уровня 2021 года (91 единица). В гражданском судостроении сдано 55 судов, что на 6 единиц меньше, чем в 2021 году. В военном и специальном судостроении сдано почти в два раза меньше кораблей и подводных лодок, чем в 2021 году,— 15 единиц.

Несмотря на отставание в единицах, суммарный тоннаж сданных крупных и средних кораблей и судов вырос на 55,2%, до 514 тыс. тонн, в том числе в гражданском судостроении — на 80%, до 452 тыс. тонн. 53,2% сданного тоннажа приходится на танкерный флот. Резко снизилось количество сданных сухогрузов проекта RSD 59: с 17 в 2020 году и 16 в 2021-м до 4 в 2022 году. Как поясняет глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров, это вызвано проблемами с поставками немецких винторулевых колонок Shottel. В целом на сухогрузный флот пришлось 9,2% совокупного водоизмещения сданных судов.

Рост танкерного тоннажа прямо связан со сдачей ССК «Звезда» двух танкеров Aframax для «Совкомфлота» и «Роснефтефлота» тоннажем 136,7 тыс. тонн каждый. Это вывело «Звезду» на первое место в рейтинге верфей по совокупному тоннажу сданных судов. Но по стоимости она заняла второе место после Объединенной судостроительной корпорации со значительным отставанием от нее (24 млрд руб. против 161,6 млрд руб.) или четвертое после отдельных предприятий ОСК. Лидирует среди них «Севмаш» с совокупной стоимостью сданных судов 60 млрд руб., за ним — Балтзавод с 42,2 млрд руб. и «Адмиралтейские верфи» с 24,8 млрд руб. Среди холдингов третье место по стоимости сданных судов после ОСК и «Звезды» занимает «Ак Барс» со своими верфями, передавшими заказчикам два лоцмейстерских судна ледового класса Ice3, три противодиверсионных катера и один малый ракетный корабль. При этом высокая степень концентрации заказов на крупнотоннажные суда на ССК «Звезда», строительство которых сильно зависит от южнокорейских партнеров (поставки оборудования с июля 2022 года остановлены), наравне с масштабным дефицитом кадров подвергает риску выполнение программы строительства транспортного флота для работы на СМП, отмечает господин Бурмистров. В ССК «Звезда» не ответили на запрос “Ъ”.

В ОСК “Ъ” сообщили, что ожидают в 2023 году рост количества сданных судов. «В тоннаже роста в сравнении с 2022 годом не ожидается, так как основную его долю в гражданском судостроении формируют атомные ледоколы,— поясняют в корпорации.— В программе на текущий год сдачи судов этого типа не планируется, к передаче готовятся рыбопромысловые суда, грузовые и пассажирские суда класса "река-море"».

Там напоминают, что ОСК находится под санкциями с 2014 года. Тем не менее, говорят в корпорации, по многим гражданским проектам, например рыбопромысловым судам, заказчики настаивали на использовании зарубежного оборудования и зарубежных проектов. «Ряд этих проектов был реализован, по отдельным возникли сложности с поставками оборудования и участию иностранных специалистов в его монтаже,— поясняют в корпорации.— Сложности постепенно нарастали до февраля 2022 года, а с февраля они приняли системный характер».

ОСК в ответ на санкции ищет и находит альтернативных поставщиков, а также создает в периметре корпорации центры компетенций, которые могли бы сами изготавливать комплектующие вместо не поставленных западными компаниями. «Например, осенью завод "Вега" в Боровске, принадлежащий ЦС "Звездочка" (входит в ОСК), начал выпуск винторулевых колонок для сухогрузов RSD 59,— говорят в ОСК.— Также сейчас идет работа над новыми проектами, в которых используются только отечественные комплектующие или поставки дружественных стран. В новом ледоколе проекта 21900М2, который заложен в Выборге, из 250 позиций с импортным оборудованием закрыты все 250».

В 2023 году INFOLine прогнозирует сдачу не более 60–70 гражданских судов водоизмещением более 50 тонн, говорит Михаил Бурмистров. В 2022 году судостроительная отрасль в условиях санкций столкнулась с необходимостью перепроектирования судов для замены судового комплектующего оборудования (СКО) на отечественное или импортное из дружественных стран, ростом стоимости строящихся судов и переносом сроков строительства. В 2023 году заказчикам будут переданы суда, для которых ключевое оборудование из недружественных стран было поставлено до весны 2022 года. Наиболее сложным с точки зрения передачи заказчикам судов будет 2024 год, считает господин Бурмистров. По его мнению, в 2025–2027 годах ожидается увеличение количества и водоизмещения сданных гражданских судов, в том числе в связи с переносом сдачи с 2023–2024 годов из-за перепроектирования и замены ключевого СКО.

Наталья Скорлыгина