WSJ: власти США подозревают Китай в шпионаже через портовые краны

Американские власти опасаются, что Китай использует для шпионажа гигантские краны, которые экспортирует в США. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на неназванные источники.

Источники газеты считают портовые краны компании ZPMC «троянским конем»: в них установлены сенсоры, которые могут определять происхождение и назначение контейнеров. По мнению источников, Китай с помощью кранов может получать информацию о товарах, которые импортируются в США или вывозятся для поддержки американских военных операций.

Портовые краны, произведенные Китаем, эксплуатируются в морских портах по всей стране. В том числе в тех, которые используют военные.

По данным Daily Mail, британскому спецназу запрещено использовать TikTok и другие приложения для социальных сетей на военных смартфонах. В частности, это касается приложений пекинской компании ByteDance. По мнению источников Daily Mail, их использование может привести к утечке данных.

Как сообщила газета The Wall Street Journal, Белый дом изучает возможность отзыва экспортных лицензий у поставщиков на продажу технологий китайской компании Huawei в рамках ужесточения торговой политики национальной безопасности.

Анастасия Ларина