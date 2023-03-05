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Коммерсантъ FM
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WSJ: власти США подозревают Китай в шпионаже через портовые краны

Американские власти опасаются, что Китай использует для шпионажа гигантские краны, которые экспортирует в США. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на неназванные источники.

Источники газеты считают портовые краны компании ZPMC «троянским конем»: в них установлены сенсоры, которые могут определять происхождение и назначение контейнеров. По мнению источников, Китай с помощью кранов может получать информацию о товарах, которые импортируются в США или вывозятся для поддержки американских военных операций.

Портовые краны, произведенные Китаем, эксплуатируются в морских портах по всей стране. В том числе в тех, которые используют военные.

По данным Daily Mail, британскому спецназу запрещено использовать TikTok и другие приложения для социальных сетей на военных смартфонах. В частности, это касается приложений пекинской компании ByteDance. По мнению источников Daily Mail, их использование может привести к утечке данных.

Как сообщила газета The Wall Street Journal, Белый дом изучает возможность отзыва экспортных лицензий у поставщиков на продажу технологий китайской компании Huawei в рамках ужесточения торговой политики национальной безопасности.

Анастасия Ларина

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