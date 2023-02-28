WSJ: США могут отозвать экспортные лицензии для продажи технологий Huawei

Белый дом изучает возможность отзыва экспортных лицензий у американских поставщиков на продажу технологий китайской Huawei. Это меры могут принять в рамках очередного раунда ужесточения торговой политики по соображениям национальной безопасности. Об этом сообщила The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Как отмечает WSJ, ужесточение торговой политики в отношении Китая происходит на фоне очередного усиления напряженности в отношениях стран из-за сбитых китайских аэростатов и информации о том, что Китай может оказывать военную помощь России в ведении боевых действий на Украине.

«Политика, которая разрешала экспорт в Huawei, несмотря на включение компании в список, сворачивается»,— сказал источник WSJ. По его словам, в Белом доме ожидают, что подобные меры позволят «попытаться завершить развал» Huawei.

По оценкам экспертов WSJ, отзыв уже выданных лицензий может негативно отразиться на американских производителей чипов. Такие компании ожидают, что потеряют доход, позволяющий им финансировать внутренние исследования и разработки.

В 2019 году США внесли Huawei внесли список компаний, в отношении которых осуществляется экспортный контроль. Китайская компания потеряла доступ к передовым американским технологиям, в том числе связанным с созданием сетей 5G, но по специальной лицензии могла приобретать более старые технологии.

В администрации США объясняли санкции против компании угрозой национальной безопасности. В правительстве США считают, что Китай может использовать технологии Huawei для шпионажа. В январе FT писала, что Белый дом полностью не будет выдавать американским поставщикам лицензии на экспорт технологий, конечный получатель которых Huawei.

Олеся Павленко