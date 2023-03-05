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Коммерсантъ FM
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Daily Mail: британскому спецназу запретили использовать TikTok из-за опасений шпионажа

Британскому спецназу запрещено использовать TikTok и другие приложения для социальных сетей на своих военных смартфонах. Также сотрудникам спецназа настоятельно рекомендуется не использовать приложения на своих личных телефонах, сообщает Daily Mail. Запрет связан с вопросами безопасности — считается, что использование приложений, особенно принадлежащих пекинской компании ByteDance, может привести к утечке сверхсекретных данных.

Предупреждение спецназ получил от своего подразделения разведки и безопасности. Эксперты опасаются, что приложения могут предоставить таким странам, как Китай и Россия, данные, способные помочь идентифицировать членов спецназа, секретные месторасположения в Великобритании и за рубежом, а также скомпрометировать операции.

Силы специального назначения Великобритании сотрудничают с сотрудниками MI5 и MI6, личности этих людей — гостайна. «Приложения являются одной из самых больших новых угроз, которую враждебные разведывательные службы могут использовать для влияния на отдельных лиц»,— прокомментировал бывший офицер военной разведки полковник Фил Ингрэм.

«Разработанные в Китае приложения подпадают под действие ст. 7 закона о национальной разведке Китая, в которой говорится, что все китайские организации и граждане должны "поддерживать, помогать и сотрудничать" с китайской разведкой»,— пояснил он.

О том, как борются с TikTok в США, читайте в публикации «Ъ» «Америка рвет китайские сети».

Мария Федотова

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