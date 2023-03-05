NASA обнародовало снимки извержения плазмы в космос

Обсерватория солнечной динамики NASA показала снимок солнечной вспышки с пиком, пришедшимся на 3 марта. Это событие NASA классифицировало как вспышку X2.1.

Солнечные вспышки — это мощные выбросы энергии. Они могут влиять на высокочастотную радиосвязь, электрические сети, навигационные сигналы и представлять опасность для космических кораблей и астронавтов. Самыми слабыми являются вспышки класса А, вспышки с возрастающей интенсивностью классифицируются как В-класс, С-класс, М-класс и, наконец, самые мощные — как Х-класс. Число дает информацию о силе вспышки.

Мария Федотова