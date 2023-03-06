Акционеры «Норникеля» перешли на санкции

“Ъ” стали известны первые решения Высокого суда Лондона по иску «Русала» к главе и крупнейшему акционеру ГМК «Норильский никель» Владимиру Потанину. Суд, в частности, обязал бизнесмена уведомить «Русал» о намерении снизить долю в «Норникеле» до менее 11,25%. Также господин Потанин должен в течение трех месяцев найти юристов, которые могли бы представлять его, учитывая введенные против бизнесмена санкции Великобритании. Юристы трактуют ситуацию в пользу «Русала».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Потанин

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Владимир Потанин

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Высокий суд Лондона принял первые решения по иску «Русала» к Владимиру Потанину и Whiteleave Holdings Limited (структура подконтрольного бизнесмену холдинга «Интеррос»). Истец и ответчик — крупнейшие акционеры «Норникеля». Господину Потанину через «Интеррос» принадлежит 35,95% ГМК, у «Русала» — 26,25%.

Как утверждается в иске, поданном в октябре 2022 года, под управлением Владимира Потанина ГМК утратила ряд ключевых активов, что привело к убыткам «Норникеля» и его акционеров. В частности, по данным источников “Ъ”, упоминаются авиакомпания NordStar, Промышленная строительно-монтажная компания и оператор транспортно-логистических услуг «Логистик-центр». «Русал» требует отставки Владимира Потанина с позиции управляющего партнера «Норникеля», а также возмещения убытков. Участники процесса не предоставили комментариев.

Иск стал очередным эпизодом конфликта между владельцами «Норникеля». В конце 2022 года истекло акционерное соглашение между «Интерросом», «Русалом» и Crispian Романа Абрамовича и Александра Абрамова, в котором оговаривались основные моменты управления «Норникелем». Ключевым спорным вопросом теперь являются дивиденды: Владимир Потанин выступает за их сокращение с целью увеличения инвестиций ГМК.

Как следует из документов, с которыми ознакомился “Ъ”, британский суд в ноябре 2022 года приостановил процесс на 90 дней, до 22 февраля, чтобы ответчики могли нанять юристов, получивших специальные лицензии управления по осуществлению финансовых санкций Великобритании (OFSI). Владимир Потанин попал в британский черный список в июне 2022 года, а в декабре он и «Интеррос» были включены в SDN-лист США. В отношении «Русала» санкции США вводились в 2018 году. Однако в итоге компания была выведена из-под них в результате сделки по отказу основателя компании Олега Дерипаски от контроля.

Во-вторых, на ответчиков наложено обязательство не сокращать прямую или косвенную долю в капитале «Норникеля» ниже 11,25% без предварительного (за 30 дней) уведомления «Русала». По мнению партнера А1 Дмитрия Черненко, причина в том, что «Русал» в иске среди прочего требует принудительного выкупа бумаг ГМК в соответствии с акционерным соглашением, заключенным в 2012 году. «Чтобы обеспечить такую возможность в будущем, в "Русале" настаивали на отказе ответчиков снижать свою долю в "Норникеле" до менее 11,25%. Но обязательство не означает, что ответчики вообще не могут снижать долю, они лишь обязаны заранее уведомить "Русал". Получив такое уведомление, "Русал" будет вправе обратиться в английский суд, чтобы заблокировать сделку»,— отмечает юрист. Согласно акционерному соглашению, в случае существенных нарушений у провинившейся стороны может быть осуществлен выкуп 1,875% акций «Норникеля» за $1, или 7,5% акций со скидкой 25%.

Также ответчики согласились с тем, что для уведомлений об иске может использоваться адрес Whiteleave Holdings Limited на Кипре. Как поясняет господин Черненко, в противном случае ответчики могли затянуть процесс, настаивая на том, чтобы уведомление Владимира Потанина в РФ совершалось в соответствии с Гаагской конвенцией (через Минюст РФ).

Более интересным выглядит вопрос о том, как истцу доказать убытки, говорит старший советник юрфирмы Ingvarr Дмитрий Дедов. «Сначала нужно доказать наличие убытков для "Норникеля", а затем уже для "Русала" как его акционера. Но и в этом случае менеджмент может быть защищен (то есть он не будет нести ответственность), если проявил должную степень осторожности и осмотрительности. К тому же, даже если наличие убытков признает суд, они будут компенсированы самому обществу, то есть "Норникелю"»,— поясняет юрист.

Дмитрий Черненко трактует решения суда как успех «Русала» и «пример того, как санкции действуют на возможность сторон защищать свои права в зарубежных судах». «Насколько мне известно, OFSI очень медленно выдает лицензии. Причем сейчас не так много английских фирм готовы работать с санкционными клиентами даже по лицензии»,— добавляет юрист. Интересы истца представляет сильная фирма PCB Byrne LLP.

Евгений Зайнуллин, Анна Занина