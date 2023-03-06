Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Акционеры «Норникеля» перешли на санкции

Владимир Потанин должен найти юристов с лицензиями

“Ъ” стали известны первые решения Высокого суда Лондона по иску «Русала» к главе и крупнейшему акционеру ГМК «Норильский никель» Владимиру Потанину. Суд, в частности, обязал бизнесмена уведомить «Русал» о намерении снизить долю в «Норникеле» до менее 11,25%. Также господин Потанин должен в течение трех месяцев найти юристов, которые могли бы представлять его, учитывая введенные против бизнесмена санкции Великобритании. Юристы трактуют ситуацию в пользу «Русала».

Владимир Потанин

Владимир Потанин

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Владимир Потанин

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Высокий суд Лондона принял первые решения по иску «Русала» к Владимиру Потанину и Whiteleave Holdings Limited (структура подконтрольного бизнесмену холдинга «Интеррос»). Истец и ответчик — крупнейшие акционеры «Норникеля». Господину Потанину через «Интеррос» принадлежит 35,95% ГМК, у «Русала» — 26,25%.

Как утверждается в иске, поданном в октябре 2022 года, под управлением Владимира Потанина ГМК утратила ряд ключевых активов, что привело к убыткам «Норникеля» и его акционеров. В частности, по данным источников “Ъ”, упоминаются авиакомпания NordStar, Промышленная строительно-монтажная компания и оператор транспортно-логистических услуг «Логистик-центр». «Русал» требует отставки Владимира Потанина с позиции управляющего партнера «Норникеля», а также возмещения убытков. Участники процесса не предоставили комментариев.

Иск стал очередным эпизодом конфликта между владельцами «Норникеля». В конце 2022 года истекло акционерное соглашение между «Интерросом», «Русалом» и Crispian Романа Абрамовича и Александра Абрамова, в котором оговаривались основные моменты управления «Норникелем». Ключевым спорным вопросом теперь являются дивиденды: Владимир Потанин выступает за их сокращение с целью увеличения инвестиций ГМК.

Как следует из документов, с которыми ознакомился “Ъ”, британский суд в ноябре 2022 года приостановил процесс на 90 дней, до 22 февраля, чтобы ответчики могли нанять юристов, получивших специальные лицензии управления по осуществлению финансовых санкций Великобритании (OFSI). Владимир Потанин попал в британский черный список в июне 2022 года, а в декабре он и «Интеррос» были включены в SDN-лист США. В отношении «Русала» санкции США вводились в 2018 году. Однако в итоге компания была выведена из-под них в результате сделки по отказу основателя компании Олега Дерипаски от контроля.

Во-вторых, на ответчиков наложено обязательство не сокращать прямую или косвенную долю в капитале «Норникеля» ниже 11,25% без предварительного (за 30 дней) уведомления «Русала». По мнению партнера А1 Дмитрия Черненко, причина в том, что «Русал» в иске среди прочего требует принудительного выкупа бумаг ГМК в соответствии с акционерным соглашением, заключенным в 2012 году. «Чтобы обеспечить такую возможность в будущем, в "Русале" настаивали на отказе ответчиков снижать свою долю в "Норникеле" до менее 11,25%. Но обязательство не означает, что ответчики вообще не могут снижать долю, они лишь обязаны заранее уведомить "Русал". Получив такое уведомление, "Русал" будет вправе обратиться в английский суд, чтобы заблокировать сделку»,— отмечает юрист. Согласно акционерному соглашению, в случае существенных нарушений у провинившейся стороны может быть осуществлен выкуп 1,875% акций «Норникеля» за $1, или 7,5% акций со скидкой 25%.

Также ответчики согласились с тем, что для уведомлений об иске может использоваться адрес Whiteleave Holdings Limited на Кипре. Как поясняет господин Черненко, в противном случае ответчики могли затянуть процесс, настаивая на том, чтобы уведомление Владимира Потанина в РФ совершалось в соответствии с Гаагской конвенцией (через Минюст РФ).

Более интересным выглядит вопрос о том, как истцу доказать убытки, говорит старший советник юрфирмы Ingvarr Дмитрий Дедов. «Сначала нужно доказать наличие убытков для "Норникеля", а затем уже для "Русала" как его акционера. Но и в этом случае менеджмент может быть защищен (то есть он не будет нести ответственность), если проявил должную степень осторожности и осмотрительности. К тому же, даже если наличие убытков признает суд, они будут компенсированы самому обществу, то есть "Норникелю"»,— поясняет юрист.

Дмитрий Черненко трактует решения суда как успех «Русала» и «пример того, как санкции действуют на возможность сторон защищать свои права в зарубежных судах». «Насколько мне известно, OFSI очень медленно выдает лицензии. Причем сейчас не так много английских фирм готовы работать с санкционными клиентами даже по лицензии»,— добавляет юрист. Интересы истца представляет сильная фирма PCB Byrne LLP.

Евгений Зайнуллин, Анна Занина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...