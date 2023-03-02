«Русал» ждет от «Норникеля» большей независимости

«Русал» настаивает на переизбрании председателя совета директоров «Норникеля», этот пост сейчас занимает Андрей Бугров от «Интерроса». Компания хотела бы видеть в этой должности независимого директора и, по словам источников “Ъ”, предлагает кандидатуру Евгения Шварца. Совет директоров «Норникеля» 27 февраля отклонил это предложение. Аналитики оценивают пикировку как продолжение переговоров «Русала» и «Интерроса» после завершения действия акционерного соглашения и не ждут изменения статус-кво.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Член совета директоров «Русала »Евгений Шварц Фото: Коммерсантъ / Кристина Кормилицына / купить фото Председатель совета директоров «Норникеля» Андрей Бугров Фото: Коммерсантъ / Петр Кассин / купить фото Следующая фотография 1 / 2 Член совета директоров «Русала »Евгений Шварц Фото: Коммерсантъ / Кристина Кормилицына / купить фото Председатель совета директоров «Норникеля» Андрей Бугров Фото: Коммерсантъ / Петр Кассин / купить фото

«Русал» добивается избрания председателя совета директоров (СД) «Норникеля» из числа независимых директоров, сообщил “Ъ” представитель алюминиевой компании. «Представители "Русала" настаивали, чтобы заседание совета директоров, которое прошло 27 февраля в заочной форме, было очным и на нем был рассмотрен вопрос избрания нового независимого председателя совета директоров. Однако предложение было отклонено»,— сообщили в компании.

По словам представителя «Русала», компания всегда поддерживала идею усиления роли независимых представителей в совете директоров «Норникеля» и номинировала в состав совета независимых профессиональных директоров, тогда как директора от «Интерроса» традиционно являются топ-менеджерами «Интерроса». «Надеемся, что в ближайшее время дискуссия состоится и наши коллеги по совету директоров поддержат нашу и свою собственную инициативу об усилении роли независимых директоров»,— заявил он.

27 февраля «Норникель» сообщил об избрании ряда независимых директоров руководителями комитетов СД. Председателем комитета по стратегии был избран Денис Александров, комитет по корпоративному управлению и кадрам возглавил Алексей Германович, а и. о. руководителя комитета СД по бюджету — Егор Шейбак. Последний, согласно сайту «Норникеля», независимым не является.

Источник “Ъ”, близкий к СД, говорит, что инициатором избрания независимых директоров стал гендиректор «Интерроса» и член СД «Норникеля» Сергей Батехин.

21 февраля он попросил освободить его от должности председателя комитета по бюджету, а вместо себя назначить господина Шейбака. Тот согласился на исполнение обязанностей председателя и попросил оставить его в статусе и. о. до будущих решений совета директоров по итогам годового собрания акционеров.

По словам собеседника “Ъ”, 25 февраля «Русал» прислал встречное предложение — созвать очное заседание совета директоров, освободить от должности Андрея Бугрова, избрать вместо него независимого директора Дениса Александрова и заменить председателей комитетов. В тот же день Денис Александров попросил исключить его кандидатуру, после чего 27 февраля на совете директоров Андрей Бугров в ответ на предложение «Русала» сообщил, что Денис Александров не дал согласия на избрание.

По словам собеседника “Ъ”, Андрей Бугров предложил оценить, не стоит ли вернуться к вопросу смены руководителей комитетов позже, например, после годового собрания акционеров.

28 февраля «Русал» прислал новое требование — провести очное заседание совета директоров с целью заменить председателей комитетов, а на должность главы совета директоров вместо господина Бугрова предложил избрать Евгения Шварца, входящего в совет директоров алюминиевой компании в качестве независимого неисполнительного директора. По словам источника “Ъ”, провести такое заседание планируется в ближайшее время.

В «Интерросе» не ответили на запрос “Ъ”. В «Норникеле» заявили, что совет директоров избрал руководителей комитетов большинством голосов.

Традиционные споры между основными акционерами «Норникеля» могут обостриться в этом году, поскольку в конце 2022 года истекло акционерное соглашение между «Интерросом», «Русалом» и Crispian Романа Абрамовича и Александра Абрамова, в котором оговаривались основные моменты управления «Норникелем». Ключевым спорным вопросом являются дивиденды: владелец «Интерроса» Владимир Потанин выступает за их сокращение с целью увеличить инвестиции ГМК. «Русал» же отмечает, что уровень освоения инвестиций за последние годы и так не превышает 75%.

По мнению Кирилла Чуйко из БКС, попытка смены главы СД является частью переговоров между компаниями. «Взаимная пикировка. Думаю, любые попытки изменить статус-кво будут пресекаться»,— полагает аналитик. Он также подчеркивает, что ключевой вопрос — размер дивидендов.

Евгений Зайнуллин