Три представителя черноземного бизнеса попали под санкции США

В накануне опубликованный министерством финансов США расширенный список санкций в отношении действующих в интересах РФ физических и юридических лиц попали три компании, активно ведущие бизнес в регионах Черноземья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В их числе работающий по гособоронзаказу металлургический завод ООО «Мценскпрокат» в Мценске Орловской области. Американское ведомство утверждает, что компания производит «уникальные сплавы и металлическую продукцию для российской авиации и оборонной промышленности». Источник «Ъ-Черноземье» в отрасли полагает, что у завода не было сколь-либо заметных экспортных проектов, поэтому он вряд ли пострадает от введенных санкций.

Также под новый пакет санкций попало ООО «Грибная радуга», владеющее крупным комплексом по выращиванию шампиньонов в Курской области (только его третья очередь, запущенная в 2019 году, стоила 2,6 млрд руб.).

В минфине США заявляют, что один из двух конечных бенефициаров агрокомпании Александр Удодов может представлять интересы премьер-министра РФ Михаила Мишустина, так как якобы «является его бывшим зятем и был связан деловыми отношениями как с самим Мишустиным, так и с его сестрой». Также в минфине США утверждают, что бизнесмен, по американской оценке, мог быть связан с «незаконной финансовой деятельностью», возможно выразившейся в «манипулировании доходами от налога на добавленную стоимость и отмыванием денег».

Ни в «Грибной радуге», ни в других структурах господина Удодова американскую позицию публично не комментировали.

Введены были санкции и в отношении банка «Зенит», который в 2019 году поглотил крупнейший региональный банк Липецкой области — Липецккомбанк. Введение санкций в отношении этой и других финорганизаций мотивируется «ключевой ролью» в «секторе финансовых услуг экономики РФ». «Введение дополнительных санкций против российского сектора финансовых услуг препятствует способности режима президента Владимира Путина привлекать капитал для поддержки [специальной военной операции] против Украины и еще больше изолирует Россию от мировой финансовой системы»,— сказано в пресс-релизе минфина США. Аналогичные меры против банка ввела и Великобритания.

В банке в связи с введенными ограничениями рекомендовали клиентам приостановить переводы в валюте «из-за риска блокировки средств на корсчетах банков-корреспондентов за рубежом». В кредитной организации подчеркнули, что операции по картам в России доступны без ограничений, работа осуществляется в штатном режиме.

Как в Курской области запускали новую очередь «Грибной радуги» — в материале «Ъ-Черноземье»

Сергей Калашников