12 домов пострадали от обстрела двух сел в Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале об обстреле двух населенных пунктов, в которых пострадали 12 частных домовладений. Пострадавших среди жителей нет.

Снаряды упали в селе Коновалово в Волоконовском районе и в Устинке Белгородского района. В первом осколки снарядов сильно повредили одну хозпостройку и выбили окна в десяти частных домовладениях. Также там повреждены линии электропередачи и газоснабжения. В Устинке пострадали два частных домовладения, автомобиль и линии газоснабжения.

На местах обстрелов работают аварийные и оперативные службы. Выполняется подомовый обход территории.

Село Устинка попало под обстрел вчера, 2 марта. Тогда пострадали линия электропередачи и один частный дом. До этого, 28 февраля, осколками упавших снарядов там были выбиты окна и посечены фасады и заборы в трех частных домовладениях.

Сергей Толмачев, Воронеж