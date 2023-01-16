Чемпион-супертяж освободил дорогу ветерану

В UFC, главном в смешанных единоборствах (MMA) промоушене, произошло ЧП. Чемпион в супертяжелом весе Франсис Нганну не смог договориться со структурой о новом контракте и был лишен чемпионского титула. История с Нганну уже открыла дорогу к нему для вернувшегося в спорт после длительного перерыва Джона Джонса, одной из ярчайших знаменитостей MMA, а в ближайшем будущем может открыть ее и кому-то из стоящих высоко в рейтинге российских бойцов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран После ухода из UFC Франсис Нганну, обладающий мощнейшим ударом, мог бы, по мнению экспертов, попробовать себя в боксе

Фото: Chris Unger / Zuffa LLC / Getty Images После ухода из UFC Франсис Нганну, обладающий мощнейшим ударом, мог бы, по мнению экспертов, попробовать себя в боксе

Фото: Chris Unger / Zuffa LLC / Getty Images

UFC объявил о том, что расторг отношения с чемпионом в супертяжелом весе Франсисом Нганну, лишив его титула, завоеванного в 2021 году. К ЧП привел отказ Нганну подписывать новый контракт с промоушеном, переговоры по которому длились около двух лет. Комментируя решение структуры, ее президент Дейна Уайт рассказал, что, предлагая камерунцу свой вариант договора, она намеревалась сделать его «самым высокооплачиваемым супертяжеловесом в истории». Уайт дал понять, что был крайне возмущен занятой Нганну позицией.

ESPN не сомневается, что после увольнения из UFC пользующийся огромной востребованностью у публики Франсис Нганну довольно быстро найдет новую работу — либо в другом промоушене, либо вообще в другом виде спорта. Например, менеджеры из профессионального бокса говорили о том, что камерунец, обладающий мощнейшим ударом, мог бы попробовать себя в этом виде. Более того, различные источники утверждали о существовании интереса к потенциальным боям Нганну даже против таких выдающихся боксеров, как британцы Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа.

Между тем история с Франсисом Нганну уже открыла дорогу к чемпионскому титулу для еще одной знаменитости MMA. UFC оперативно назначил поединок за вакантное звание.

Он состоится 4 марта в рамках турнира UFC 285. В этом бою встретятся опытный француз Сириль Ган, ранее владевший титулом так называемого временного чемпиона UFC, и американец Джон Джонс. Джонс — особенная для MMA фигура, имеющая статус практически полноценной легенды.

В 2011 году, будучи 23-летним, он впервые завоевал чемпионский пояс UFC. Моложе тех, кому удавалось его добыть, до Джонса не было. После этого он не терпел поражений в полутора десятках поединков подряд и заработал кучу разных почетных призов. Долгое время независимые эксперты именно Джона Джонса ставили на верхнюю строчку рейтинга лучших бойцов вне зависимости от весовой категории. По сути, эта оценка подверглась сомнению лишь на излете предыдущего десятилетия, после того как чемпионское звание в среднем весе (70 кг) покорилось россиянину Хабибу Нурмагомедову.

Но есть два нюанса. Первый заключается в том, что Джон Джонс фактически всю карьеру провел в полутяжелом весе (до 93 кг), а мысли о смене категории начал высказывать только в ветеранском возрасте. Второй — в том, что у Джонса был очень длительный простой.

Его последнее выступление — против соотечественника Доминика Рейеса — датируется аж февралем 2000 года. Причем тот бой Джонс выиграл с большим трудом.

Вполне вероятно, уход Франсиса Нганну приближает к престижнейшему титулу и российских бойцов. В десятке официальной классификации сильнейших супертяжей UFC — сразу два отечественных спортсмена: Александр Волков располагается на восьмой строчке, а Сергей Павлович, который входит в число главных «панчеров» MMA, после череды успешных и эффектных матчей разместился аж на третьей. Помимо Сириля Гана его опережает лишь американец Стипе Миочич, которому уже 40 лет. Скорее всего, Павлович может рассчитывать в скором времени получить претендентский статус.

Алексей Доспехов