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Боец Джон Джонс

Фото: John Locher / AP

Супертяжелой категории добавляют веса

UFC сделала Джона Джонса претендентом на чемпионский титул

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Следующим претендентом на чемпионский пояс UFC в тяжелом весе может стать суперзвезда промоушена Джон Джонс, лишь в конце прошлого года уступивший первое место в рейтинге лучших бойцов вне зависимости от весовой категории Хабибу Нурмагомедову. Уже этим летом он, вероятно, встретится с победителем титульного боя, в котором в конце марта сойдутся действующий обладатель звания американец Стипе Миочич и француз Франсис Нганну. Соискателями претендентского статуса, наряду с Джоном Джонсом, являются еще несколько заметных бойцов, в их числе и россиянин Александр Волков.


Президент UFC Дейна Уайт заявил о том, что американский боец Джон Джонс может этим летом подраться за титул в тяжелом дивизионе. Он встретится с победителем поединка, который пройдет 28 марта в Лас-Вегасе и в котором примут участие обладатель чемпионского пояса американец Стипе Миочич и яркий французский боец Франсис Нганну.

Этот поединок станет для Джона Джонса, восемь раз защищавшего титул чемпиона в полутяжелом весе, первым в новой для него весовой категории.

Для MMA американец — фигура весьма значимая. Послужной список Джона Джонса фактически уникален: на его счету 28 побед, 14 из которых он одерживал в титульных боях. Он расправлялся с Домиником Рейесом, Даниэлем Кормье, Энтони Смитом, Куинтоном Джексоном и еще несколькими знаменитыми полутяжами.

До осени прошлого года американец возглавлял рейтинг лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории. На вторую строчку его оттеснил россиянин Хабиб Нурмагомедов, в октябре победивший Джастина Гейджи и защитивший титул чемпиона в легком весе. Сразу же по окончании этого боя Нурмагомедов объявил о завершении спортивной карьеры и обратился к руководству UFC с призывом наконец поставить его на первое место рейтинга лучших бойцов. Несколько дней спустя он действительно оказался на вершине списка.

В карьере Джонса были, правда, и темные пятна. В 2015 году UFC приняла решение на неопределенный срок дисквалифицировать бойца, после того как он, попав в автокатастрофу, скрылся с места аварии. Годом позже американец вновь был отстранен от участия в боях, на этот раз из-за применения допинга.

В тяжелом весе, куда Джон Джонс решил перейти в августе прошлого года из-за отсутствия конкуренции в своем, полутяжелом, есть немало других претендентов на участие в титульном бою.

Один из них — отечественный боец Александр Волков. Неделю назад он на один шаг приблизился к этой цели, нокаутировав в Лас-Вегасе голландца Алистара Оверима. UFC ранее уже была готова наградить Волкова претендентским статусом, но в 2018 году он «на флажке» пропустил нокаутирующий удар от Деррика Льюиса, а в 2020-м, снова вроде бы заработав репутацию бойца, вполне достойного титульного матча, ничего не смог поделать с Кертисом Блейдсом и уступил по очкам. После выигрыша у Оверима шансы Волкова получить главный бой, впрочем, заметно возросли, и, как отметил ESPN, возможность побиться за звание чемпиона мира может выпасть ему довольно скоро.

Екатерина Ремизова


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