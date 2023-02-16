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Коммерсантъ FM
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Европейский парламент требует освободить Саакашвили и наказать Иванишвили

Европейский парламент абсолютным большинством голосов (577 — за, 33 — против) принял новую резолюцию о ситуации вокруг экс-президента Михаила Саакашвили, приговоренного тбилисским судом к шести годам лишения свободы по обвинению в организации избиения спецназом МВД депутата и бизнесмена Валерия Гелашвили в 2005 году.

Не вдаваясь в подробности самого уголовного дела, Европарламент требует от грузинского правительства освободить Михаила Саакашвили «исходя из гуманистических соображений, с учетом состояния его здоровья».

В документе говорится, что дело Саакашвили является «лакмусовым тестом приверженности правительства Грузии европейским ценностям» и «заявленным европейским устремлениям», включая «приверженность правительства Грузии статусу кандидата в члены ЕС».

Депутаты Европарламента напоминают властям Грузии, что они несут ответственность «за обеспечение здоровья и благополучия бывшего президента» и одновременно призывают президента Саломе Зурабишвили «использовать свое конституционное право и помиловать Михаила Саакашвили».

Одна из поправок в резолюцию рекомендует комиссии Европейского союза, а также Европейскому совету рассмотреть вопрос о введении финансовых и иных санкций против основателя правящей партии «Грузинская мечта» (ГМ), миллиардера Бидзины Иванишвили за «фундаментальную роль в аресте Михаила Саакашвили» в качестве «личной вендетты».

«Резолюция еще раз призывает Европейский совет и демократических партнеров рассмотреть введение персональных санкций против Иванишвили за существенную роль в ухудшении демократического процесса в Грузии»,— говорится в документе.

Председатель ГМ Ираклий Кобахидзе заявил, комментируя резолюцию, что Европарламент «уже принимал нечто похожее», но исполнительные структуры ЕС «не согласились с призывом и не ввели санкций против Иванишвили».

Кобахидзе уверен, что, постоянно угрожая грузинскому миллиардеру санкциями, «глобальная партия войны» пытается заставить Иванишвили «вернуться во власть» и «втянуть Грузию в войну против России».

Георгий Двали, Тбилиси

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