Украина вместе с союзниками разрабатывает «механизм выплаты репараций» Россией

Украина вместе со странами-партнерами работает над созданием механизма, который позволит конфиксовать активы российских физических и юридических лиц для их использования для восстановления украинских территорий. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что «механизм выплаты репараций» будет состоять из четырех элементов:

международного реестра убытков;

компенсационной комиссии, рассматривающей заявления о возмещении ущерба;

компенсационного фонда, из которого будут идти возмещения;

механизма выполнения решений компенсационной комиссии.

Выплата репараций, наряду с признанием Россией территориальной целостности Украины в границах 1991 года, является одним из важнейших условий украинского руководства для потенциальных переговоров с российской стороной.

О способах передачи Украине замороженных российских активов — в материале «Ъ» «Российские активы хотят отнять и поделить».