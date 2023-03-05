Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Украина вместе с союзниками разрабатывает «механизм выплаты репараций» Россией

Украина вместе со странами-партнерами работает над созданием механизма, который позволит конфиксовать активы российских физических и юридических лиц для их использования для восстановления украинских территорий. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что «механизм выплаты репараций» будет состоять из четырех элементов:

  • международного реестра убытков;
  • компенсационной комиссии, рассматривающей заявления о возмещении ущерба;
  • компенсационного фонда, из которого будут идти возмещения;
  • механизма выполнения решений компенсационной комиссии.

Выплата репараций, наряду с признанием Россией территориальной целостности Украины в границах 1991 года, является одним из важнейших условий украинского руководства для потенциальных переговоров с российской стороной.

О способах передачи Украине замороженных российских активов — в материале «Ъ» «Российские активы хотят отнять и поделить».

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...