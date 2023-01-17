Пресс-секретарь Зеленского назвал условие для рассмотрения переговоров с Россией

Пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров сообщил, что Киев готов рассмотреть возможность переговоров с Москвой, если они будут основываться на принципах территориальной целостности Украины. По его словам, то, что сейчас предлагает Россия,— это «подписать ультиматум».

В интервью изданию «Факты» господин Никифоров сказал, что речь идет о принципе верховенства права, компенсации ущерба, гарантии того, что подобный конфликт больше не случится.

«Это базовые, универсальные принципы, подходящие к любой ситуации. Если переговоры будут базироваться на этих принципах, Украина, я думаю, рассмотрит возможность таких переговоров очень и очень серьезно»,— сказал Сергей Никифоров.

По его словам, сейчас власти России не хотят «настоящих переговоров». «Нужно правильно называть вещи своими именами. То, что сейчас Россия называет переговорами,— это не переговоры, они приглашают нас приехать и подписать ультиматум»,— заявил пресс-секретарь президента Украины.

Переговоры Украины и РФ были прекращены в мае 2022 года. 4 октября господин Зеленский своим указом официально исключил возможность дальнейших переговоров с президентом России, пока им является Владимир Путин.

В прошлом году он не включил переговоры с Россией в список задач украинской дипломатии на 2023 год. В текущем году пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что для Москвы предпочтительнее решать проблему Украины путем переговоров.

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Мария Федотова