Посол Украины: Лондон поставит Киеву 28 Challenger вместо 14

Великобритания решила увеличить количество танков Challenger 2, отправляемых на Украину. Вместо 14 единиц Лондон направит 28. Об этом сообщил посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко

Фото: Henry Nicholls, Reuters Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко

Фото: Henry Nicholls, Reuters

«Что касается танков, то 14 танков нам пообещали, а в результате визита президента Зеленского достигнута договоренность, что это количество вырастет вдвое»,— сообщил Вадим Пристайко в интервью украинской службе «Радио Свобода» (признано иностранным агентом).

По словам дипломата, Великобритания также увеличила объем поставок самоходных гаубиц AS-90. Вместо 30 обещанных Украина получит 33 единицы.

«Если мы говорим о военных тренировках, то мы запрашивали одну численность, а сейчас Британия предлагает нам увеличить ее в 2,5 раза в этом году»,— добавил Вадим Пристайко. По его словам, под руководством Великобритании было обучено 25 тыс. украинских военных.

Великобритания стала первой страной, которая объявила о решении поставить Украине танки западного производства. Первые британские танки прибыли в конце января. Президент Украины Владимир Зеленский 8 февраля отправился в Великобританию, где выступил перед депутатами обеих палат парламента. Он, в частности, попросил об усилении военной поддержки.

За ситуацией на Украине следите в онлайн-трансляции «Ъ».

Лусине Баласян