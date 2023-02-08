Зеленский выступил в британском парламенте и призвал поставить Украине самолеты

Президент Украины Владимир Зеленский выступил в Вестминстерском дворце перед депутатами обеих палат британского парламента. Он поблагодарил Великобританию за оказываемую военную поддержку и призвал предоставить Украине военную авиацию. Также он подарил спикеру парламента шлем украинского пилота.

«Соединенное Королевство идет вместе с нами к самой важной победе в нашей жизни. Победе над самой идеей войны. Лондон поддерживал Киев с первого дня, с первых секунд и минут полномасштабной войны. Вы протянули руку помощи, когда мир еще не понял, как реагировать»,— приводит CNN слова украинского президента.

Владимир Зеленский отдельно поблагодарил бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона за «твердость и сильный британский характер».

В заключительной части своего выступления президент Украины сказал: «Оставляя британский парламент два года назад, я благодарил вас за вкусный английский чай. Сегодня я покину парламент, благодаря всех вас, заранее, за мощные английские самолеты».

Sky News со ссылкой на канцелярию премьер-министра Великобритании сообщал, что Лондон начнет обучать украинских военнослужащих полетам на истребителях. Британские власти ранее заявляли о «нецелесообразности» передаче Украине истребителей Typhoon или американских F-35 (которые есть на вооружении британских ВВС). 3 февраля Риши Сунак сообщил, что не исключает возможность поставок, но подчеркнул, что истребители — это «невероятно сложное» оборудование.

Владимир Зеленский прибыл в Великобританию сегодня, 8 февраля. В аэропорту его встретил премьер-министр Риши Сунак. В ходе своего визита господин Зеленский также проведет встречу с королем Великобритании Карлом III. Вечером украинский президент прибудет в Париж. Завтра, 9 февраля, он примет участие в двухдневном саммите Евросоюза, который пройдет в Брюсселе.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину, — в онлайн-трансляции «Ъ».

Милена Костерева