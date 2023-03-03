Минюст США расширяет штат прокуроров для расследования нарушений антироссийских санкций

Минюст США дополнительно нанимает 25 прокуроров, которые будут расследовать обход санкций и мер экспортного контроля в отношении России. Об этом сообщил помощник генпрокурора США Мэтт Олсен, его слова приводит газета The Wall Street Journal (WSJ).

По его словам, новые сотрудники будут работать в отделе контрразведки и контроля за экспортом. Они будут сотрудничать с корпорациями для выявления случаев обхода антироссийских санкций и нарушений мер экспортного контроля. В случае необходимости прокуроры смогут возбуждать уголовные дела против компаний, которые нарушили санкционный режим против России

Найм новых сотрудников уже начался, добавил Мэтт Олсен. По его словам, часть прокуроров были переведены из других отделов на эти должности.

После начала военной операции на Украине США ввели несколько раундов санкций против России. В конце 2022 года президент США Джо Байден подписал закон, который разрешает Минюсту США передать часть конфискованных российских активов Госдепартаменту для их использования для помощи Украине. Также в Минюсте США работает группа по выявлению и аресту подпадающих под американские санкции российских активов. В феврале в Минюсте США также создали целевую группу для контроля за экспортом чувствительных технологий.

Олеся Павленко