МТС запасается билетами

Структуры МТС, которые уже развивают билетные сервисы и занимаются промоутерской деятельностью, ведут переговоры о покупке билетной платформы TicketsCloud у ее основателя Егора Егерева. Еще один профильный сервис поможет МТС, уже владеющей Ticketland и Ponominalu, выйти в новые ниши, например на рынок вторичной продажи билетов. Эксперты отмечают, что с начала 2023 года продажи билетов на мероприятия снова активно растут, что может подтолкнуть к сделкам другие крупные компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Источники “Ъ” рассказали, что «МТС Энтертейнмент» хочет купить билетного оператора TicketsCloud. По их словам, переговоры «уже в финальной стадии», платформа прошла «предпродажный аудит». Новый актив позволит МТС «укрепиться в сегменте и расширить возможность сбора и обработки больших данных о пользователях для последующего использования рекомендательных алгоритмов», полагает собеседник, знакомый с деталями переговоров. В МТС отказались от комментариев. Основатель и гендиректор TicketsCloud Егор Егерев не ответил “Ъ”.

Один из источников “Ъ” уточняет, что вся компания была оценена в диапазоне от 500 млн до 1 млрд руб. По словам другого собеседника, речь идет о 2 млрд руб. Продюсер Colisium International Music Forum Сергей Бабич оценивает TicketsCloud в 2,2–2,4 млрд руб. По мнению главного редактора «Интермедиа» Евгения Сафронова, речь может идти о «десятках миллионов долларов, но вероятны, как это принято в культурных индустриях, отложенные выплаты и опционы».

В 2018 году МТС за 3,6 млрд руб. уже купила сразу двух российских билетных операторов — Ticketland и Ponominalu. В 2020 году оператор создал отдельную структуру для управления билетным бизнесом — «МТС Энтертейнмент», которую возглавил сооснователь Ponominalu Михаил Минин. Сейчас она управляет сервисами Ticketland и Ponominalu, порталом и приложением «МТС Live», развивает сеть концертных площадок в крупных городах.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Тикетсклауд» зарегистрировано в 2018 году, 75,5% принадлежат Егору Егереву, 24,5% — британской TicketsCloud Ltd. Последняя также владеет ООО «Облако билетов». По итогам 2021 года выручка ООО «Тикетсклауд» составила 111,6 млн руб. при убытке 8 млн руб. Для ООО «Облако билетов» выручка с 2020 года не раскрывается.

TicketsCloud предоставляет решения по продаже билетов для организаторов мероприятий. «Это первый профильный сервис, для которого остальные операторы и партнеры выступают дистрибуторами билетов. Любая площадка или организатор, размещая билеты на продажу, может в своем личном кабинете заключить сделку сразу с большинством других билетных операторов — сейчас у TicketsCloud 194 контрагента—распространителя билетов»,— пояснил Сергей Бабич. Он добавил, что компания развивает мобильное приложение Vibe, в котором реализованы смарт-билеты с широким функционалом (цифровой билет, который работает по аналогии смарт-контрактов и может иметь дополнительный функционал). «Это создает возможность внутри системы безопасно перепродавать билеты, общаться и знакомиться в чате мероприятия, создавая вокруг артиста или фестиваля собственное сообщество,— уточнил господин Бабич.— Фактически речь идет об инструменте по контролю и мониторингу билетного рынка».

Тренд на укрупнение основных игроков билетного рынка через слияния и поглощения наблюдается уже не первый год. Консолидация усилилась на фоне отмены концертов зарубежных и части российских исполнителей из-за военных действий на Украине. В 2022 году Почта-банк купил билетного оператора SmartBilet, а «Кассир.ру» — одного из старейших агрегаторов Parter.ru у немецкой CTS Eventim (см. “Ъ” от 26 августа 2022 года). «Билетный бизнес сам по себе крайне низкомаржинален и может работать лишь на больших оборотах или в рамках экосистем»,— полагает Сергей Бабич. Покупка TicketsCloud может стать возвращением к докризисной тенденции усиления экосистем, считает он: с начала 2023 года рынок билетов на мероприятия активно растет и уже превысил показатели допандемийного 2019 года, что может активизировать M&A в сегменте.

Юлия Тишина, Валерия Лебедева