«Кассир.ру» занял место в Parter

На фоне отмены концертов зарубежных и части российских исполнителей из-за военных действий на Украине на российском рынке билетных операторов усилилась консолидация. «Кассир.ру» купил один из старейших агрегаторов Parter.ru у немецкой CTS Eventim. Бизнес последней в РФ стал убыточным еще на фоне пандемии, поскольку был ориентирован на западных звезд. Эксперты и участники рынка допускают новые слияния в сегменте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Основной бенефициар и гендиректор «Кассир.ру» Евгений Финкельштейн рассказал “Ъ”, что компания приобрела у немецкого холдинга CTS Eventim (штаб-квартира в Бремене, имеет самую большую билетную сеть в Европе) Parter.ru. Сделка будет закрыта в ближайшее время. Ее условия бизнесмен не раскрыл, отметив лишь, что компания улучшит экспертизу за счет команды Parter.ru и охват аудитории за счет его базы.

По словам одного из источников “Ъ” на рынке, в перспективе бренды «Кассир.ру» и Parter.ru будут объединены, но на первом этапе сохранятся обе витрины. Другой источник “Ъ” уточнил, что сделка была «фактически безденежной», CTS Eventim давно собиралась выйти из локального актива, который стал убыточным еще в период пандемии: «Parter.ru ориентировался на зарубежных артистов, но из-за пандемии их не стало, а с началом военных действий отменили даже те концерты, которые переносились».

ООО «СТС Эвентим Ру» (бренд Parter.ru), по данным «СПАРК-Интерфакс», учреждено в Москве в 2006 году (владеет эксклюзивными билетными контрактами на «Армия-2022», авиасалон МАКС, «Танковый биатлон» и другие госпроекты, было оператором билетной программы Formula 1). По итогам 2021 года выручка составила 60 млн руб. при убытке 106 млн руб.

«Кассир.ру» в 2021 году также приобрел 60% билетной платформы и маркетингового сервиса Radario, договорившись о получении оставшейся доли в течение трех лет (см. “Ъ” от 12 августа 2021 года). Евгений Финкельштейн уточнил, что компания пока не увеличивала долю. В июле 2021 года бизнесмен выкупил 29,13% «Кассир.ру» у TCS Group (головная компания Тинькофф-банка). Сейчас он владеет 85% компании, а 15% у главы SAV Entertainment Надежды Соловьевой.

По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка ООО «Кассир.ру Национальный билетный оператор» в 2021 году составила 139 млн руб. при убытке в 201 млн руб. Но Евгений Финкельштейн уточнил “Ъ”, что только за первое полугодие оборот компании достиг 5 млрд руб. без учета Radario, по итогам года он ожидается на уровне 11–12 млрд руб. Оборот всего рынка продажи билетов в театры, на концерты и спортивные мероприятия, по прогнозу бизнесмена, составит 80 млрд руб.

Тенденция к консолидации рынка продажи билетов в РФ началась в 2018 году, когда МТС приобрела операторов Ticketland.ru и Ponominalu, и усилилась в пандемию. В 2019 году «Яндекс.Афиша» купил билетную систему TicketSteam. В 2020 году МТС выделила профильный бизнес в самостоятельную «МТС Энтертейнмент», а «Яндекс» в 2021 году купил Listim.Tickets. Источник “Ъ” на рынке полагает, что сделка с Parter.ru «вряд ли серьезно изменит расстановку сил», но в текущих условиях считает консолидацию рынка понятной и обоснованной.

Главный редактор информационного агентства InterMedia Евгений Сафронов считает уход CTS Eventim из России логичным шагом: «На решения влияют не столько санкции, сколько финансовая ситуация — оборот компании в России на фоне отмены концертов западных звезд упал, предположительно, в три—пять раз». В то же время эксперт считает, что сделка усилит позиции «Кассир.ру» в сегменте билетов: «Компания будет уступать по оборотам только "МТС Энтертейнмент"».

Гендиректор «МТС Энтертейнмент» Михаил Минин ожидает, что сегмент билетов на концерты в 2022 году сократится на 23% в связи с отсутствием иностранных артистов и отменами выступлений части российских исполнителей. Последствия пандемии и «текущей ситуации» концертный рынок будет ощущать еще несколько лет, полагает топ-менеджер. Но, уточняет господин Минин, сегмент билетов в театры вырастет на 21%, а в 2023 году достигнет уровня 2019 года за счет поддержки государства и перетока зрителей из других видов развлечений, в первую очередь кино и концертов.

Юлия Тишина