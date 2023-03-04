Курский губернатор сообщил о получении дополнительных сил и средств от Минобороны

Губернатор Курской области Роман Старовойт провел заседание оперативного штаба по реализации режима среднего уровня реагирования на территории региона. По итогу заседания он сообщил, что Курская область получает дополнительные силы и средства от Минобороны РФ.

«Приняты все необходимые решения для обеспечения безопасности жителей и гостей нашей области, охраны объектов инженерной и критически важной инфраструктуры»,— сообщил Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

2 марта Роман Старовойт поручил усилить меры безопасности в регионе. Решение было принято после проникновения диверсантов с территории Украины в села Брянской области. В начале февраля президент России Владимир Путин поставил Минобороны задачу «ликвидировать саму возможность» обстрелов приграничных регионов.

Граничащие с Украиной регионы, в том числе Курская область, регулярно подвергаются обстрелам после начала специальной военной операции. Сегодня, 4 марта, Роман Старовойт сообщал об обстреле со стороны ВСУ, в результате которого два населенных пункта области остались без электроснабжения.

В регионе действуют средний уровень реагирования и желтый уровень террористической опасности. Эти режимы подразумевают, в частности, усиление охраны общественного порядка и особый контроль критических объектов инфраструктуры.

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Лусине Баласян